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Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Удмуртии

сегодня, 13:53

Министерство спорта РФ, РФС, правительство Удмуртской Республики и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности, а также создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в области.

В Удмуртии появятся школьные и студенческие соревнования по футболу, откроются отделения по футболу для девочек.

К 2024 году планируется построить несколько полноразмерных полей с искусственным покрытием и малоразмерных спортивных залов, а также площадку для занятий пляжным футболом, помочь ССШОР ФК «Зенит-Ижевск» восстановить статус регионального центра РФС и открыть на базе школы центр подготовки специалистов в футболе.

Ранее стало известно, что Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Пензенской области.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:45
Зачем этим удмуртам футбол ? ))) Лишь бы бабки функционерам попилить !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:20
В Ижевске футбол загибается. Зенит ижевский прозябает на задворках ПФЛ , стадион старенький и требует реконструкции или нужно его ликвидировать и построить новый. В городе более 600 тысяч жителей, многие болельщики со стажем, так что помочь столице Удмуртии и другим городам республики давно бы пора. Посмотрим , как будет действовать это соглашение.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:15
Спонсоры проекта не разглашаются.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:08
Подписали соглашение о распила денег выделенных на развитие футбола.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:03
Вот и с Удмуртией заключили. До этого помнится с Якутией, Новосибирской областью, еще с кем-то. И все это в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года. И вот у меня возникает вопрос, по мнению РФС сокращение РПЛ до 12 клубов вписывается в данный федеральный проект?
shlomo
shlomo
сегодня в 13:55
О как пусть развивается
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