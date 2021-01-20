Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Удмуртии

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сегодня, 13:53

Министерство спорта РФ , РФС , правительство Удмуртской Республики и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности, а также создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в области.

В Удмуртии появятся школьные и студенческие соревнования по футболу, откроются отделения по футболу для девочек.

К 2024 году планируется построить несколько полноразмерных полей с искусственным покрытием и малоразмерных спортивных залов, а также площадку для занятий пляжным футболом, помочь ССШОР ФК «Зенит-Ижевск» восстановить статус регионального центра РФС и открыть на базе школы центр подготовки специалистов в футболе.