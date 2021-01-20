Итальянский журналист: «Кокорин обладает опытом и лидерскими качествами»

Журналист из Флоренции Андреа Джаннатазио поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

«Фиорентине» нужен еще один нападающий, потому что все форварды в команде очень молоды: клубу в этот трудный момент нужны опыт и лидерские качества. Я думаю, что Кокорин обладает ими.

Думаю, «Фиорентина» рассматривает Кокорина как игрока основы — Саша мог бы составить идеальную связку с Влаховичем, играя чуть в оттяжке. Особенно учитывая то, какие деньги «Фиорентина» готова за него отдать и какие деньги платить самому игроку.