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Итальянский журналист: «Кокорин обладает опытом и лидерскими качествами»

сегодня, 19:02

Журналист из Флоренции Андреа Джаннатазио поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Фиорентине» нужен еще один нападающий, потому что все форварды в команде очень молоды: клубу в этот трудный момент нужны опыт и лидерские качества. Я думаю, что Кокорин обладает ими.

Думаю, «Фиорентина» рассматривает Кокорина как игрока основы — Саша мог бы составить идеальную связку с Влаховичем, играя чуть в оттяжке. Особенно учитывая то, какие деньги «Фиорентина» готова за него отдать и какие деньги платить самому игроку.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:08
Наш вундеркинд провел за всю карьеру 358 матчей и забил вы вдумайтесь 116 голов из них 9 с пенальти! Сделал 36 передач! Воистину топ и лидер)))
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:50
Наверное так правильнее)))
pomor45
pomor45
сегодня в 20:28
Оказывается длительные годы подавать надежды и неплохо этим жить - это вам не хухры-мухры - это уметь надо. Своего рода талант.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:21
Не был, а подавал надежды. Это его главное амплуа.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:59
Зачем все-таки Кокорин в "Фиорентине" ? Сумма зарплаты Кокорина - 1.7 млн. (у Рибери - 4 млн., Кальехон - 2.2 млн.) То есть у Александра третья зарплат в клубе. Добавим сюда 4.5 млн. на трансфер. Ощутимые затраты. Скорее всего основным нападающим у фиалок останется Влахович, то есть возможность у Саши выйти на поле будет в схеме с двумя нападающими. А риск что не заиграет или получит травму? Единственная надежда на то, что Александр выложиться по полной и не подведет своих будущих работодателей.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:59, ред.
Жаль, что Кокорин не показал свой опыт и лидерские качества в матчах против Сочи и Зенита.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:42
Не думаю что он им был когда-то!Только по командам бегал)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:41
Мляяя!Это взрыв мозга! Вообще они там об угол ударились((
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:29
Смешно уже ,даже журналист итальянский в нем увидел лидера !!! Обыкновенная кокошка .
ДСА
ДСА
сегодня в 19:23
Весь вопрос хочет ли сам Кокорин играть.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:19
Какой-то детский сад. Как тридцатилетний балбес, которого даже тюрьма не научила серьёзному отношению к жизни, который застрял мыслями и поступками где-то в десятилетнем возрасте, который никого не уважает вокруг, а любит только себя любимого, может кого-то заинтересовать в топовом чемпионате?
Ему улицы-то мести нельзя доверить, вдруг на метёлке по двору летать начнёт, а тут профессиональный футбольный клуб. Или в Фиорентине спятили, или просто троллят Кокорина и Спартак, занимаясь пранком по телефону.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:16
Он ещё итальянцев стулом не дубасил, покупайте и в его опыте сомнения отпадут.
drug01
drug01
сегодня в 19:14
Очень большая реклама ему
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:11
Кокорин ещё покажет себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:03
Был когда то...
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