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Тедеско: «Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки»

сегодня, 11:38

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о целях московского клуба.

Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца.

В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду. Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне.

Ранее Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак».

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 11:59
лучше не надо в еврокубки - позора не оберешься...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:39
Вот это вряд ли...
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