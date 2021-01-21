Тедеско: «Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки»

Главный тренер «Спартака» рассказал о целях московского клуба.

Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца.

В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду. Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне.