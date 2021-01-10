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100-миллионный Холанд и тинейджеры из «Барсы». Самые подорожавшие футболисты в мире за 2020 год

10 января 2021, 19:52
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Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Фернандеш Бруну
Фернандеш Бруну
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Фати Анссумане
Фати Анссумане
Нападающий
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Будущее футбола и славные парни.

10 лучших футболистов планеты по абсолютному приросту стоимости за 2020 год

1-2. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия; 20 лет) = +55 млн евро

1-2. Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада; 20 лет) = +55 млн евро

3. Педри («Барселона»; Испания; 18 лет) = +42 млн евро

4. Ансу Фати («Барселона»; Испания; 18 лет) = +40 млн евро

5. Пау Торрес («Вильярреал»; Испания; 23 года) = +35 млн евро

6-10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия; 26 лет) = +5 млн евро

6-10. Фил Фоден («Манчестер Сити»; Англия; 20 лет) = +5 млн евро

6-10. Маркос Льоренте («Атлетико»; Испания; 25 лет) = +30 млн евро

6-10. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»; Англия; 19 лет) = +30 млн евро

6-10. Джованни Рейна («Боруссия Д»; США; 18 лет) = +30 млн евро

- Первую строчку в рейтинге самых подорожавших футболистов планеты за 2020 год разделили 20-летние игроки немецких клубов Эрлинг Холанд и Альфонсо Дэвис. Норвежский форвард в прошедшем году забил больше 40 голов за клуб и за сборную, а переквалифицировавшийся из вингера в левого защитника канадец стал соучастником больших побед «Баварии», в том числе в Лиге чемпионов.

- Клубное представительство в топ-10: по два футболиста у дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», по одному — у «Баварии», «Вильярреала», «Ман Сити» и «Атлетико».

- 4 из 10 футболистов в этом списке — испанцы. Фати, Педри, Пау Торрес и Льоренте. Англичан двое: Фоден и Гринвуд. По одному представителю у Норвегии и Португалии. Из необычного — сразу два футболиста из Северной Америки: канадец Альфонсо Дэвис и американец Джованни Рейна.

- Год назад у Джованни Рейны еще не было рейтинга на «Трансфермаркте», все 30 миллионов — это результат прогресса в 2020 году, который стал дебютным для американца в профессиональном футболе. Свой первый матч сын «Капитана Америки» Клаудио Рейны провел 18 января прошлого года.

- 7 из 10 наиболее подорожавших футболистов планеты — юноши в возрасте от 18 до 20 лет. Также удалось втиснуться в эту компанию 23-летнему Пау Торресу, 25-летнему Маркосу Льоренте и 26-летнему Бруну Фернандешу.

- Прибавив к своей стоимости 55 миллионов евро и добравшись до отметки в 100 миллионов, Эрлинг Холанд стал 11-м игроком в клубе «100+ миллионов евро». Интересно, кто еще там?

11 самых дорогостоящих футболистов планеты прямо сейчас

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция; 22 года) = 180 млн евро

2. Неймар (ПСЖ; Бразилия; 28 лет) = 128 млн евро

3-6. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал; 28 лет) = 120 млн евро

3-6. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 28 лет) = 120 млн евро

3-6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 29 лет) = 120 млн евро

3-6. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 27 лет) = 120 млн евро

7-8. Трент-Александер Арнольд («Ливерпуль»; Англия; 22 года) = 110 млн евро

7-8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 26 лет) = 110 млн евро

9-11. Жоау Фелиш («Атлетико»; Португалия; 21 год) = 100 млн евро

9-11. Джейдон Санчо («Боруссия Д»; Англия; 20 лет) = 100 млн евро

9-11. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия; 20 лет) = 100 млн евро

- Два самых дорогих футболиста планеты защищают цвета «Пари Сен-Жермен».

- 6 из 11 футболистов стоимостью 100+ миллионов евро представляют клубы Английской Премьер-Лиги. Двое из немецкой Бундеслиги, двое из французской Лиги 1, только один из испанской Ла Лиги, в которой еще недавно выступали самые дорогостоящие футболисты планеты.

- Кстати, о вчерашних лидерах: Лионель Месси с ориентировочным ценником в 80 млн евро занимает 24-ю строчку, а Криштиану Роналду, оцененный в 60 миллионов евро, расположился на 64-м месте.

- Самый дорогой вратарь в мире — Ян Облак из «Атлетико». Его трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.

- Сборная Англии может привлечь под свои знамена сразу четырех футболистов стоимостью 100+ миллионов евро. Столь высоко оценены Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Харри Кейн и Трент Александер-Арнольд.

10 лучших футболистов планеты по относительному приросту стоимости за 2020 год

1. Клаудио Рейна («Боруссия Д»; США; 18 лет) = вырос с 0 до 30 млн евро

2-3. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»; Испания; 21 год) = +14900% (со 100 тысяч до 15 млн евро)

2-3. Эванильсон («Порту»; Бразилия; 21 год) = +14900% (с 50 тысяч до 7.5 млн евро)

4. Лукас Питон («Коринтианс»; Бразилия; 20 лет) = +11900% (с 50 тысяч до 6 млн евро)

5-8. Мойсес Кайседо («Индепендьенте дель Валье»; Эквадор; 19 лет) = +9900% (с 50 тысяч до 5 млн евро)

5-8. Ян ван Хеке («Херенвен»; Нидерланды; 20 лет) = +9900% (с 25 тысяч до 2.5 млн евро)

5-8. Мохаммед Диоманде («Нордшелланд»; Кот-д`Ивуар; 19 лет) = +9900% (с 25 тысяч до 2.5 млн евро)

5-8. Антони Мусаба («Серкль Брюгге»; Нидерланды; 20 лет) = +9900% (с 25 тысяч до 2.5 млн евро)

9. Терем Моффи («Лорьян»; Нигерия; 21 год) = +7900% (с 70 тысяч до 6 млн евро)

10. Нианзу Куасси («Бавария»; Франция; 18 лет) = +7233% (со 150 тысяч до 11 млн евро)

Запоминаем фамилии этих молодых игроков, для которых 2020 год стал прорывным в футболе. Возможно, кто-то из них вырастет в большущую звезду.

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ariec93
ariec93 ответ Rattlehead (раскрыть)
12 января в 15:43
Возможно, но я что-то не помню, кто еще забивал бы 94 гола за год, или 50 в лиге за сезон, или может в ЛЧ кто-то столько же забивает, как они? Или они виноваты, что остальные так не могут?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
11 января в 10:38
Холланда упускать ну никак нельзя. Сейчас это уже машина. Если перейдёт в реал в ближайшие два года, то сможет побить рекорд Криша. Конечно очень тяжело, но думаю сможет.
Правдин Семён
Правдин Семён
11 января в 02:42
Многие пузыри надулись получив игровое время в основе клубов третьего эшелона или просто оказавшись в заявке гранда. Но звёздами не станут. Это можно сказать о 8 из 10 футболистов в списке относительного прироста.
Rattlehead
Rattlehead ответ Q-J-G (раскрыть)
10 января в 22:21
Осточертело уже это противостояние, во многом искусственно раскрученное, особенно учитывая, сколько достойных игроков из-за него не получили должного признания. Лишний раз убеждаюсь, насколько футбол был прекрасен в своем разнообразии до выхода на арену данных фриков. Про армии неадекватных персональных фанатов я вообще молчу.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 января в 22:07
Новые имена
Bom Bom
Bom Bom
10 января в 22:06
Холанд в такую зверюгу растет. Как он вчера Лейпциг укатывал - жесть. С его трудолюбием наверняка возьмет ЗМ в будущем.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 20:27, ред.
Как бы не было печально, но лучшие футбольные годы Роналду, Месси - это уже прошлое.
Всё-таки 35 и 33 это "солидный" возраст для игроков их амплуа...

Сможет их кто-то заменить, на таком же высочайшем уровне, вопрос спорный, но в любом случае, вряд ли, мы увидим такое захватывающее противостояние двух топ-игроков мирового уровня..! И за это им большое спасибо от истинных болельщиков мирового футбола...!!!

Новое поколение, новые возможности, безусловно, талантливые, но к этому таланту хотелось бы пожелать такого же трудолюбия, упорства, целеустремлённости, как было и есть у К.Роналду... Только тогда возможно добиться максимальных результатов в истории мирового футбола!

Время "расставит" всё на свои места, и мы увидим, чья "звезда будет светить всё ярче и ярче", чья "вспыхнет и погаснет"... Но хочется искренне им всем пожелать удачи на своём звёздном пути!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
10 января в 20:25
И похоже намечается тенденция, надо поДсмотреть как там с лимитом в штатах)
25процентный клоун
25процентный клоун
10 января в 20:23
Мы уже сыты этими цифрами, малоинформативными, но в е равно спасибо автору.
Золотой мяч набеюсь Холанд возьмёт, а вот Мбаппе, уверен, сильно упадёт в цене
particular
particular
10 января в 20:17, ред.
Интересно, что парни из США и Канады всё уверенней пробиваются в различные топы и номинации... И это оттуда, где футбол далеко не на передовых позициях спроса и популярности... Дэвис и Рейна пока монстрики, но скоро станут монстрами...
shlomo
shlomo
10 января в 20:01
Спасибо за статью.....хорошие справочные данные...
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 20:00
Холанд, актуальная статья. Спасибо, читаем.
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