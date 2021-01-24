«Арсенал» планирует подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора

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24 января 2021, 13:14

Нападающий может покинуть «Реал».

Как сообщается, «Арсенал» намерен подписать бразильца этим летом. Мадридский клуб будет готов отпустить своего футболиста.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.