«Арсенал» планирует подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».
Как сообщается, «Арсенал» намерен подписать бразильца этим летом. Мадридский клуб будет готов отпустить своего футболиста.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.
Винисиус молодой и очень скоростной игрок, да может пройти по флангу от своих до чужих ворот,но вот что делать с мячем дальше, он не знает ( я конечно не часто смотрю матчи Реала,лично у меня сложилось такое мнение о нем)
Как по мне, то в первую очередь нужно брать кревативного атакующего полузащитника, а не очередного флангового игрока
Винисиус молодой и очень скоростной игрок, да может пройти по флангу от своих до чужих ворот,но вот что делать с мячем дальше, он не знает ( я конечно не часто смотрю матчи Реала,лично у меня сложилось такое мнение о нем)
Как по мне, то в первую очередь нужно брать кревативного атакующего полузащитника, а не очередного флангового игрока