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«Арсенал» планирует подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора

24 января 2021, 13:14

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».

Как сообщается, «Арсенал» намерен подписать бразильца этим летом. Мадридский клуб будет готов отпустить своего футболиста.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
25 января в 00:38
У него с ударами по воротам беда. Не прогрессирует абсолютно. При Солари водился хоть классно, сейчас бесполезен почти. Мне, как фанату "Реала" только в радость, если уйдёт. Освободит кому-то место.
A.S.A
A.S.A
24 января в 15:08
Читал что Реал готов летом продать Вини в Арсенал за 50 млн....
Винисиус молодой и очень скоростной игрок, да может пройти по флангу от своих до чужих ворот,но вот что делать с мячем дальше, он не знает ( я конечно не часто смотрю матчи Реала,лично у меня сложилось такое мнение о нем)
Как по мне, то в первую очередь нужно брать кревативного атакующего полузащитника, а не очередного флангового игрока
Твой Арсен
Твой Арсен
24 января в 13:51
Придет к пушкарям. Там его раскроют. Он кинет клуб и уйдет в МС или вернется в Реал. Скриньте.
particular
particular
24 января в 13:23
У Вини как-то тяжело складывается в Реале, что и неудивительно... Но его качества и способности, при возможном переходе, позволят ему органично вписаться в любую команду...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
24 января в 13:21
мозги ему надо вправить
ДАША Д
ДАША Д
24 января в 13:15
По статистике весьма средненький форвард.
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