Терюшков рассказал о планах «Химок» на Мирзова и Идову

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах клуба на хавбека и защитника . Права на Мирзова принадлежат «Спартаку», на Идову — «Локомотиву».

Мирзов в аренде у «Химок» до конца сезона. По окончании сезона будем разговаривать со «Спартаком» и самим Резиуаном. Понятно, что это игрок хорошего уровня, не вываливается из игры, является одним из лидеров команды. А дальше уже будем смотреть, какие запросы будут у всех сторон, и насколько мы сможем их выполнить.

Что касается Брайана Идову, то здесь более простая ситуация. У него заканчивается контракт с «Локомотивом», и все будет зависеть от того, хочет ли Брайан остаться в «Химках» или нет.