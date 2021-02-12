Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Терюшков рассказал о планах «Химок» на Мирзова и Идову

12 февраля 2021, 16:48

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах клуба на хавбека Резиуана Мирзова и защитника Брайана Идову. Права на Мирзова принадлежат «Спартаку», на Идову — «Локомотиву».

Мирзов в аренде у «Химок» до конца сезона. По окончании сезона будем разговаривать со «Спартаком» и самим Резиуаном. Понятно, что это игрок хорошего уровня, не вываливается из игры, является одним из лидеров команды. А дальше уже будем смотреть, какие запросы будут у всех сторон, и насколько мы сможем их выполнить.

Что касается Брайана Идову, то здесь более простая ситуация. У него заканчивается контракт с «Локомотивом», и все будет зависеть от того, хочет ли Брайан остаться в «Химках» или нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре «Сочи»
Сегодня, 22:35
Червиченко назвал две причины, почему «Спартак» разгромил «Зенит»
Сегодня, 20:24
Баженов: «„Спартак“ одержал победу над „Зенитом“ по игре»
Сегодня, 20:13
Таски: «У „Спартака“ ещё есть шансы побороться за первые места в таблице»
Сегодня, 19:47
Хаджи: «Поражение „Зенита“ пойдёт только на пользу российскому футболу»
Сегодня, 18:55
Гранат рассказал, что «Ростов» может противопоставить «Зениту»
Сегодня, 18:38
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
12 февраля 2021 в 20:24
На месте Мирзова не стал бы возвращаться в спартак, а подыскал себе достойную команду, Химки на подъеме, но Резиуану нужно что-то посерьезней.
drug01
drug01
12 февраля 2021 в 18:25
Планы хорошие УДАЧИ
ДСА
ДСА
12 февраля 2021 в 17:13
В общем нужны оба
STVA 1
STVA 1
12 февраля 2021 в 17:11
Планы планами , а вот что получится увидим!
shlomo
shlomo
12 февраля 2021 в 16:55
Планы иногда просто остаются на бумаге
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 