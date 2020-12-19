Финал Кубка России могут провести на стадионе «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подал заявку на проведение финального матча Кубка России.

«Открытие Арена» подала заявку на проведение финала Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взяли паузу на размышление. Конкурентов много.