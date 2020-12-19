ГлавнаяНовости

Финал Кубка России могут провести на стадионе «Спартака»

вчера, 16:14

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подал заявку на проведение финального матча Кубка России.

«Открытие Арена» подала заявку на проведение финала Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взяли паузу на размышление. Конкурентов много.

Напомним, что действующий обладателем Кубка России является «Зенит».

Все новости
«Тамбов» проведёт разбирательство плохой подготовки поля к игре с «Рубином»
13 декабря Комментарии5
«А коньки выдадут?» Игроки «Рубина» оценили поле перед матчем с «Тамбовом»
13 декабря ВидеоКомментарии9
В Ростове предложили присвоить «Ростов Арене» имя Виктора Понедельника
10 декабря Комментарии21
На «Волгоград-Арене» возобновились экскурсии
14 ноября Комментарии5
Федотов: «Сейчас газон на стадионе „Фишт“ пришел в норму»
13 ноября Комментарии9
Федотов: «С июля на „Фиште“ плесень, влага, какие-то жучки с личинками»
13 ноября Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 23:53
3.. идите. Играйте где-нить в другом месте.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:58
Снова федун фантазирует.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:34
решение будет нескоро)) газпром на каникулах)))))))))
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 18:58
Зениту в финале на открывашке будет играть не уютно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:05
А почему не на окраине?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:43
Огласили бы весь список конкурирующих элементов. Надеюсь Леонорыч арены нет там).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:27
Остальные матчи Спартака тоже желательно сделать домашними.
Хотя бы в виде эксперимента и на радость Федуну...
drug01
drug01
вчера в 17:20
Лучше в Лужниках при зрителях!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:17, ред.
Пока зрителей не допускают...можно Зениту с Сочами и на Открытии сыграть....для разнообразия....арена хорошая...камер много...поляна годная...еврокубками не истоптанная...и главное - ни для одного из финалистов не домашняя...))

Финал на Открытии...
Суперкубок на Газпроме...(а то из 5-ти последних Суперкубков 4 проводились в Москве)

Но совсем по-честноку было бы отжеребить 6-8 арен...кому выпал финал - там и играть...
ДСА
ДСА
вчера в 16:56
Абсолютно правильное решение.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:26
Ну всё для Спартака а отдачи ноль.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:17
Не кошерный стадион.
mangox13
mangox13
вчера в 16:16
скорей всего без Спартака
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100