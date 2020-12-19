Финал Кубка России могут провести на стадионе «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подал заявку на проведение финального матча Кубка России.
«Открытие Арена» подала заявку на проведение финала Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взяли паузу на размышление. Конкурентов много.
Напомним, что действующий обладателем Кубка России является «Зенит».
Хотя бы в виде эксперимента и на радость Федуну...
Хотя бы в виде эксперимента и на радость Федуну...
Финал на Открытии...
Суперкубок на Газпроме...(а то из 5-ти последних Суперкубков 4 проводились в Москве)
Но совсем по-честноку было бы отжеребить 6-8 арен...кому выпал финал - там и играть...
Финал на Открытии...
Суперкубок на Газпроме...(а то из 5-ти последних Суперкубков 4 проводились в Москве)
Но совсем по-честноку было бы отжеребить 6-8 арен...кому выпал финал - там и играть...