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«Спартак» не будет выкупать права на Мозеса

20 февраля 2021, 23:23

Полузащитник Виктор Мозес покинет «Спартак» после этого сезона. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Принципиальное решение уже принято руководством «красно-белых». Клуб не будет выкупать нигерийца.

Отмечается, что игра против «Динамо» (0:2) в Кубке России убедила руководство в правильности этого решения. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не стал подтверждать эту информацию.

Ещё рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата.

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Все комментарии
матос
матос
21 февраля в 13:58
Нафиг он не нужен. В Интере ничего не показал теперь и в Спартаке не идет у него игра , хотя стоит отметить что уровни команд и чемпионатов разные.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Bastardo (раскрыть)
21 февраля в 11:49
Да это я так ,с горяча ! А что касается Тедеско ,то его уход может и к лучшему . Игры как не было ,так и нет . Игру он поставить не смог . Лучше ,конечно ,чем при пиджаке ,но .......((
311
311
21 февраля в 11:15
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 февраля в 10:18
    В европах есть ещё 70-80 списанных большими клубами игроков,но ещё не повесивших бутсы на гвоздь....
    Выкупать всех - выкупалка сломается....

    Может нашим большим клубам просто сменить свои селекционные отделы.....??
    Вся ко лучше чем они тратят по 50-100 млн на ПедроРош-Тилей-Кранневитеров-Гаичей-Филиппов и пр....
    Пальцем в небо и я могу...прикупить 120 игроков - и ждать что из них окажется хоть один Влашич,Промес или Крыховяк....
    112910415
    112910415
    21 февраля в 09:33
    да пока что вилами на воде писано
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    21 февраля в 09:11
    Мозес не помощник. Как и половина команды.
    13 RUS
    13 RUS
    21 февраля в 09:02, ред.
    Зарема уже все решила. Свалили все на Мозеса, не отмоется теперь
    санек002
    санек002 ответ ДСА (раскрыть)
    21 февраля в 08:59
    не одна игра а весь сезон!спартак зенит и цска играли плохо,а остальные еще хоже!увы ,но это уровень российского футбола,что и подтверждают игры в евротурнирах!
    санек002
    санек002 ответ Gahi (раскрыть)
    21 февраля в 08:57
    стамеско скатертью дорога!
    Caniggia
    Caniggia
    21 февраля в 07:43
    Новость, похоже, ни о чём. Если дадут сыграть пару матчей в чемпионате и он себя проявит, то наверняка, его подпишут.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 февраля в 07:36
    да и аренда была ошибкой)))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    21 февраля в 05:49
    А зря.. надо ещё Шюррле вернуть! Они как раз ровесники.
    ДСА
    ДСА
    21 февраля в 05:03
    Одна игра решила всё.
    ABir
    ABir
    21 февраля в 03:05
    Источник сказал, что не будут выкупать права, а директор по связям с общественностью- решение ещё не принято. Что делать с этой убойной новостью?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    21 февраля в 02:27
    Зачем брали негра?
    Dima salev
    Dima salev
    21 февраля в 01:38
    За неудачу тренера уволили теперь игрока.
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    21 февраля в 00:32
      makkie
      makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
      21 февраля в 00:11
      Олег, это пока вилами по воде... но, скорее всего, и вправду выкупать контракт Мозеса в Спартаке не будут. Да и сам он какой-то отрешённый постоянно.
      Бубнин
      Бубнин
      21 февраля в 00:00
      Зареме нужен Промес, Мозес быстро надоел.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      21 февраля в 00:00
      Нечего не показал!
      Брулин
      Брулин
      20 февраля в 23:57
      Неужели привоз пенальти, упущенный голевой момент и удаление стало последней каплей для руководства Спартака?
      Gahi
      Gahi
      20 февраля в 23:53
      Самый главный вопрос который стоит на повестке дня для Спартака это не игроки, а главный тренер команды Доменико Тедеско? Который за полгода вперёд объявил о своём желании покинуть Спартак, что непременно отразилось на общее состояние игроков. И куда девались его эмоциональные движения на тренерском мостике которые так свойственны Тедеско что и явились одной из причин проигрыша команде Динамо. Может ещё можно что-то исправить в игре Спартака, чтобы не допускать ошибок в игре и достойно завершить чемпионат. Удачи
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      20 февраля в 23:52
      Паршивлюка обратно тогда. Мы стали любить ветеранов.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      20 февраля в 23:51
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        20 февраля в 23:49
        Зря только инфа об этом пущена. Теперь он узнает и вообще перестанет играть. По уровню то игрок приличный.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        20 февраля в 23:47
        Он и не нужен был
        Bastardo
        Bastardo ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        20 февраля в 23:41
        У всех бывают неудачные матчи, но эти двое неплохо забивают и они ещё понадобятся Спартаку
        Romkurch
        Romkurch
        20 февраля в 23:40
        Лучших игроков теряют.
        oFANATo
        oFANATo
        20 февраля в 23:39
        Поматросили и бросили.😄
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        20 февраля в 23:35
        Заодно и от Понсе с Ларсоном бы избавиться . Толку от них -ноль ! Соболев за 10 минут игры сделал в три раза больше ,чем эти двое .
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