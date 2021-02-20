«Спартак» не будет выкупать права на Мозеса

Полузащитник Виктор Мозес покинет «Спартак» после этого сезона. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
Принципиальное решение уже принято руководством «красно-белых». Клуб не будет выкупать нигерийца.
Отмечается, что игра против «Динамо» (0:2) в Кубке России убедила руководство в правильности этого решения. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не стал подтверждать эту информацию.
Ещё рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата.