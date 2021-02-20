«Спартак» не будет выкупать права на Мозеса

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20 февраля 2021, 23:23

Полузащитник покинет «Спартак» после этого сезона. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Принципиальное решение уже принято руководством «красно-белых». Клуб не будет выкупать нигерийца.

Отмечается, что игра против «Динамо» (0:2) в Кубке России убедила руководство в правильности этого решения. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не стал подтверждать эту информацию.