Романьоли хочет зарабатывать в «Милане» 4.5 млн евро за сезон

1614072466

23 февраля 2021, 12:27

По данным Tuttosport, между защитником и «Миланом» начались переговоры о продлении контракта.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года.

Сообщается, что агент игрока уведомил руководство миланского клуба, что Алессио намерен зарабатывать по новому соглашению не менее 4.5 млн евро за сезон.