Романьоли хочет зарабатывать в «Милане» 4.5 млн евро за сезон

По данным Tuttosport, между защитником Алессио Романьоли и «Миланом» начались переговоры о продлении контракта.
Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года.
Сообщается, что агент игрока уведомил руководство миланского клуба, что Алессио намерен зарабатывать по новому соглашению не менее 4.5 млн евро за сезон.
Понимаю, если Кьер бы попросил такую зарплату, так как он сейчас в-одиночку тащит на горбу всю оборону. Романьоли сейчас худший защитник в команде: даже новички Томори и Калулу выкладываются лучше него.
Хотя, от воспитанника «Ромы» другого ожидать не приходится.
Понимаю, если Кьер бы попросил такую зарплату, так как он сейчас в-одиночку тащит на горбу всю оборону. Романьоли сейчас худший защитник в команде: даже новички Томори и Калулу выкладываются лучше него.
Хотя, от воспитанника «Ромы» другого ожидать не приходится.