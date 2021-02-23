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Романьоли хочет зарабатывать в «Милане» 4.5 млн евро за сезон

23 февраля 2021, 12:27

По данным Tuttosport, между защитником Алессио Романьоли и «Миланом» начались переговоры о продлении контракта.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года.

Сообщается, что агент игрока уведомил руководство миланского клуба, что Алессио намерен зарабатывать по новому соглашению не менее 4.5 млн евро за сезон.

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матос
матос ответ Ozabot (раскрыть)
23 февраля в 21:43
Ты прав , его игра максимум на лям тянет и ни цента больше
Ozabot
Ozabot
23 февраля в 13:52
Связался с Райолой и сразу поплыл парень. А играет на 1 миллион максимум и то только по праздникам. Абсолютно нестабильный и ненадежный.
Понимаю, если Кьер бы попросил такую зарплату, так как он сейчас в-одиночку тащит на горбу всю оборону. Романьоли сейчас худший защитник в команде: даже новички Томори и Калулу выкладываются лучше него.
Хотя, от воспитанника «Ромы» другого ожидать не приходится.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 февраля в 12:41
Парню в Зенит надо, может ещё больше попросить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 12:31
Неплохие аппетиты у него...
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