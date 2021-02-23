Еременко уйдет из «Ростова» по семейным обстоятельствам

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23 февраля 2021, 11:04

По информации источника, полузащитник «Ростова» попросил клуб отпустить его по семейным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что контракт между игроком и «Ростовом» будет разорван по обоюдному согласию и без компенсации.

Контракт будет расторгнут в течение сегодняшнего дня.