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Еременко уйдет из «Ростова» по семейным обстоятельствам

23 февраля 2021, 11:04

По информации источника, полузащитник «Ростова» Роман Еременко попросил клуб отпустить его по семейным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что контракт между игроком и «Ростовом» будет разорван по обоюдному согласию и без компенсации.

Контракт будет расторгнут в течение сегодняшнего дня.

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Все комментарии
kts99
kts99
23 февраля в 15:07
Спасибо Роману. И удачи.
Верг
Верг
23 февраля в 14:50
Кто то из родителей заболел значит, а если ковид пневмония то там тяжелое восстановление для пожилых от полугода и больше
112910415
112910415
23 февраля в 13:32
без конфликтов, это радует
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 12:55
Жаль что уходит, в любом случае удачи Роману в дальнейшем!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
23 февраля в 12:50
За Еременеко достаточно зашкваров за карьеру что-бы ему верить на слово.
Трезвый повар
Трезвый повар
23 февраля в 12:03
Если бы уход по семейным обстоятельствам был бы не правдой, то Роман быстро бы перешёл в другой Российский клуб. Насколько я знаю трансферный период ещё не закончился. Но думаю что этого не будет
Трезвый повар
Трезвый повар
23 февраля в 12:00
Возможно эта причина является правдой. Для многих людей на первом месте семья а потом уже работа и деньги
Желаю Роману спешно разрешить все проблемы
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 февраля в 11:56
Это теперь так называется-семейные обстоятельства?
Да не тянет просто Рома, вот и решили обоюдно расстаться, без скандалов, типо по семейным...
Союзник противников
Союзник противников
23 февраля в 11:28
Сезон сбора ягод в Финляндии близится,везде реклама:Требуется,оплата 220 000-240 000 рублёв,ему хватит.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 11:23
Ну тогда всех благ !!!
shlomo
shlomo
23 февраля в 11:07
Все в жизни бывает.....удачи Роману!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 11:06
Жена приболела чоли?
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 11:06
Это пример того, что можно цивилизованно договориться.
MaxRnD
MaxRnD
23 февраля в 11:05
Ну что ж удачи, неплохой человек и футболист
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