Еременко уйдет из «Ростова» по семейным обстоятельствам

По информации источника, полузащитник «Ростова» Роман Еременко попросил клуб отпустить его по семейным обстоятельствам.
Ранее стало известно, что контракт между игроком и «Ростовом» будет разорван по обоюдному согласию и без компенсации.
Контракт будет расторгнут в течение сегодняшнего дня.
Желаю Роману спешно разрешить все проблемы
Желаю Роману спешно разрешить все проблемы
Да не тянет просто Рома, вот и решили обоюдно расстаться, без скандалов, типо по семейным...
Да не тянет просто Рома, вот и решили обоюдно расстаться, без скандалов, типо по семейным...