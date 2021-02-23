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Еременко покинул «Ростов»

23 февраля 2021, 13:20

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, как это и предполагалось, покинул клуб.

Контракт с хавбеком прекращён по обоюдному согласию сторон.

В составе «Ростова» Роман провёл 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист возвращается в Финляндию.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
23 февраля в 20:01
Видимо,он их подсиживает.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Союзник противников (раскрыть)
23 февраля в 19:58
Вот не задача,капитаны покидают ФК Ростов,а Валерий похоже к нам на долго.Устраивает всех практически.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
23 февраля в 19:46
ВАлера совместит,добавив к должностям главного тренера и главного шоумена эту почётную обязанность.
Союзник противников
Союзник противников
23 февраля в 19:44
Хорошо,что хоть ПОКИНУЛ,а не КИНУЛ,как Гинера с Бабайкой!
Kosmos58
Kosmos58
23 февраля в 19:37
В Суоми по семейным ...
David Young
David Young ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
23 февраля в 17:45
Как думаете, куда Роман перейдёт?
Санчо Панса
Санчо Панса
23 февраля в 17:25
Неожиданно, прямо скажем! Большая потеря для команды Валеры. Не буду желать ему успехов! То, как он поступил по отношению к ЦСКА, не простительно....
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 февраля в 16:09
Спасибо за всё, хороший игрок
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
23 февраля в 16:02
Кто будет следующим капитаном?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
23 февраля в 15:56
Дело конечно личное, но очень уж не вовремя.
oFANATo
oFANATo
23 февраля в 15:37
Неожиданно, прям перед возобновлением чемпионата.
Неужели после болезни ковид нехорошие последствия помешали дальнейшей карьере?
zooveterinar
zooveterinar ответ Caniggia (раскрыть)
23 февраля в 15:00
Только не там!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
23 февраля в 14:59
Да нет растроились, рома играл достойно, кокорин к примеру и рядом не стоит!!!
particular
particular
23 февраля в 14:42, ред.
Успехов кучерявому, несмотря не на что... Неблаговидные поступки совершают многие, но не все за них расплачиваются... Рома отгрёб своё сполна...
Пусть всё сложится!

Защитников и нападающих, мужиков и сопричастных, - с праздником! 📯️
Мужской солидарности, мужских решений и взвешенных поступков! 🍷
makkie
makkie
23 февраля в 14:38
Ну тут либо конфликт с Валерой, либо сам Ерёменко почувствовал, что уже не тянет.
Caniggia
Caniggia
23 февраля в 14:13
Думаю, сегодня или завтра уже объявится в Сочи или Казани.
Ravshan878
Ravshan878
23 февраля в 13:34
Что там у них варится в кухне, нам не интересно.Мужики не плачут. Молодец ушёл поднятый головой.Удачи.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 13:32
Удачи ему в Суоми...
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