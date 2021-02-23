Еременко покинул «Ростов»

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23 февраля 2021, 13:20

Полузащитник «Ростова» , как это и предполагалось, покинул клуб.

Контракт с хавбеком прекращён по обоюдному согласию сторон.

В составе «Ростова» Роман провёл 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист возвращается в Финляндию.