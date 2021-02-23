Еременко покинул «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, как это и предполагалось, покинул клуб.
Контракт с хавбеком прекращён по обоюдному согласию сторон.
В составе «Ростова» Роман провёл 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист возвращается в Финляндию.
Неужели после болезни ковид нехорошие последствия помешали дальнейшей карьере?
Неужели после болезни ковид нехорошие последствия помешали дальнейшей карьере?
Пусть всё сложится!
Защитников и нападающих, мужиков и сопричастных, - с праздником! 📯️
Мужской солидарности, мужских решений и взвешенных поступков! 🍷
Пусть всё сложится!
Защитников и нападающих, мужиков и сопричастных, - с праздником! 📯️
Мужской солидарности, мужских решений и взвешенных поступков! 🍷