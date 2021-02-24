«Лестер» готов приобрести Лингарда, если он продолжит играть на топ-уровне

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24 февраля 2021, 13:06

«Лестер» следит за прогрессом в «Вест Хэме», сообщает Eurosport.

По информации источника, «лисы» рассмотрят возможность подписания 28-летнего хавбека в летнее трансферное окно, если он продолжит выступать на высоком уровне за «молотобойцев».