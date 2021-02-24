«Лестер» готов приобрести Лингарда, если он продолжит играть на топ-уровне

«Лестер» следит за прогрессом Джесси Лингарда в «Вест Хэме», сообщает Eurosport.
По информации источника, «лисы» рассмотрят возможность подписания 28-летнего хавбека в летнее трансферное окно, если он продолжит выступать на высоком уровне за «молотобойцев».
Лингард забил три гола в четырех матчах АПЛ за «Вест Хэм» с тех пор, как присоединился к клубу из «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды.
P.S. Есть конечно уникальные случаи, когда футболисты "раскрывались" довольно поздно, но врядли теперь стоит на каждый всплеск результативности игрока на пороге 30, реагировать, как на вспыхнувшую звезду =)
P.S. Есть конечно уникальные случаи, когда футболисты "раскрывались" довольно поздно, но врядли теперь стоит на каждый всплеск результативности игрока на пороге 30, реагировать, как на вспыхнувшую звезду =)