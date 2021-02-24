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«Лестер» готов приобрести Лингарда, если он продолжит играть на топ-уровне

24 февраля 2021, 13:06

«Лестер» следит за прогрессом Джесси Лингарда в «Вест Хэме», сообщает Eurosport.

По информации источника, «лисы» рассмотрят возможность подписания 28-летнего хавбека в летнее трансферное окно, если он продолжит выступать на высоком уровне за «молотобойцев».

Лингард забил три гола в четырех матчах АПЛ за «Вест Хэм» с тех пор, как присоединился к клубу из «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 февраля в 17:14
Лучше ему остаться в Вест Хэме, в Лестере не думаю что светит основа при Мэддисоне.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 14:45
Не удивительно. Многие после МЮ играют лучше, что-бы доказать всем, как они ошибались.
shlifen
shlifen
24 февраля в 13:53
Возможно это просто "временный всплеск" от Лингарда, так же вероятно, что просто Джесси "нашёл свою команду" в лице Вест Хема. Поэтому всерьёз ставить на то, что Лингард превратиться в топ-игрока, я бы не стал =) Уж больно долго "он дурью маялся" в МЮ, вместо нормального прогресса, а в 28 лет в Европе, о "таланте" уже как-то и не принято говорить.

P.S. Есть конечно уникальные случаи, когда футболисты "раскрывались" довольно поздно, но врядли теперь стоит на каждый всплеск результативности игрока на пороге 30, реагировать, как на вспыхнувшую звезду =)
КЭТиК
КЭТиК
24 февраля в 13:22
Может залетело всё, что могло залететь, а дальше станет.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 13:20
Интересно даст гарантию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 13:11
Топов все хотят...
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