Промес: «Я буду очень скучать по „Аяксу“»

Форвард «Аякса» Квинси Промес попрощался с болельщиками амстердамского клуба. В ближайшее время футболист перейдет в «Спартак».
На мою карьеру в «Аяксе» повлиял этот случай с криминалом, якобы я напал на человека с ножом. Но правда восторжествует. Это несправедливость, мне было сложно.
Я буду очень скучать. Я – амстердамец, я бы мог всю карьеру провести здесь, но так сложилась судьба. Я всегда буду следить за игрой «Аякса», навсегда останусь болельщиком этого клуба.
Надеюсь, второй заход в Спартаке будет максимально удачным. Мы ждём от Промеса многого, да и сам он, уверен, горит желанием доказать свою состоятельность.
На носу Евро-2020, есть шанс попасть в обойму сборной Голландии.
Надеюсь, второй заход в Спартаке будет максимально удачным. Мы ждём от Промеса многого, да и сам он, уверен, горит желанием доказать свою состоятельность.
На носу Евро-2020, есть шанс попасть в обойму сборной Голландии.