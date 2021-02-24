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Промес: «Я буду очень скучать по „Аяксу“»

24 февраля 2021, 17:41

Форвард «Аякса» Квинси Промес попрощался с болельщиками амстердамского клуба. В ближайшее время футболист перейдет в «Спартак».

На мою карьеру в «Аяксе» повлиял этот случай с криминалом, якобы я напал на человека с ножом. Но правда восторжествует. Это несправедливость, мне было сложно.

Я буду очень скучать. Я – амстердамец, я бы мог всю карьеру провести здесь, но так сложилась судьба. Я всегда буду следить за игрой «Аякса», навсегда останусь болельщиком этого клуба.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
24 февраля в 21:04
НЕ могу...Это будет расценено как расизЬм...
ildar_3871
ildar_3871
24 февраля в 21:00
Ну все пора обратно )
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Союзник противников (раскрыть)
24 февраля в 20:59
Молочный на копчёный замени)
particular
particular
24 февраля в 20:25
Слишком много Промеса, его чувственной гаммы и нереализуемых ожиданий..:)
makkie
makkie ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 20:22
Евро-2021, конечно же)
Некакойшенко
Некакойшенко
24 февраля в 19:58
Забей пустоту в душе игрой за команду и тогда душевное равновесие придёт само собой.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 19:51
Ну что же , посмотрим на что сподобится Квинси???
Parma1972
Parma1972
24 февраля в 19:33
Богатые скучают дороже.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 19:25
Дыма без огня не бывает. В Спартак вернулся избегая правосудия.
Hypnoz
Hypnoz
24 февраля в 19:22
Топ-игрок для Рфпл !
beefs
beefs
24 февраля в 18:59
чудак и не стесняется, а тут поют ему оды...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 февраля в 18:45
Ну, допустим, горячая любовь к Спартаку у Промеса есть - и это взаимно.
Или есть возражения?
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 18:41
Если остался весь в Амстердаме, то здесь он играть не будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 февраля в 18:31
Вот невольно и раскрыл причину, по которой уходит из Аякса. И это не горячая любовь к Спартаку , а "теплые" отношения с родственником, которого "случайно" обидел на вечеринке. Теперь будет по нему скучать
Futurista
Futurista
24 февраля в 18:13
Дзюба: Наши руки не для скуки...
makkie
makkie
24 февраля в 18:06
Не везёт Квинси в Аяксе - то из школы отчислят, то на лавку посадят.

Надеюсь, второй заход в Спартаке будет максимально удачным. Мы ждём от Промеса многого, да и сам он, уверен, горит желанием доказать свою состоятельность.
На носу Евро-2020, есть шанс попасть в обойму сборной Голландии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 18:03
Я уверен,что в Спартаке не заскучаешь! 🤣😜
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 18:02
Уже с печалью и скукотой едет в Спартак , это не есть хорошо !!!
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 17:58, ред.
На судьбе своей поставив кляксу,
буду тосковать я по "Аяксу"
как жена по мужу,как ребёнок,
как в печи молочный поросёнок.
112910415
112910415
24 февраля в 17:51
сначала будешь, потом перестанешь ...
у нас весело !
viv
viv
24 февраля в 17:47
За то Аякс не будет по тебе скучать.
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