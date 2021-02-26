Почеттино: «Неймар близок к возвращению на поле»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Франции против Кана (1:0), который состоялся 10 февраля.
Неймар продолжает восстановление по плану, который составлен медицинским персоналом. Он близок к возвращению на поле.
Очень хорошая новость для ПСЖ и её болельщиков, в 1/4 финала ЛЧ - это будет очень хорошее "усиление" команды. Неймар играет не только эффектно, но и эффективно, когда не травмирован..
Очень хорошая новость для ПСЖ и её болельщиков, в 1/4 финала ЛЧ - это будет очень хорошее "усиление" команды. Неймар играет не только эффектно, но и эффективно, когда не травмирован..