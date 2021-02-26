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Почеттино: «Неймар близок к возвращению на поле»

26 февраля 2021, 19:37

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Франции против Кана (1:0), который состоялся 10 февраля.

Неймар продолжает восстановление по плану, который составлен медицинским персоналом. Он близок к возвращению на поле.

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Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 20:05
На долго ли??? Уж больно часто стал травмироваться.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 19:59
В футболе возможно всё, но маловероятно, что по итогам двух матчей ЛЧ с "Барселоной" - ПСЖ не переиграет "Барселону"...

Очень хорошая новость для ПСЖ и её болельщиков, в 1/4 финала ЛЧ - это будет очень хорошее "усиление" команды. Неймар играет не только эффектно, но и эффективно, когда не травмирован..
Belgie2009
Belgie2009
26 февраля в 19:55
Каталонцев расстроил..
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 19:39
Вот бы он там картошку пособирал....
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