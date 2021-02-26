Почеттино: «Неймар близок к возвращению на поле»

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26 февраля 2021, 19:37

Главный тренер ПСЖ рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Франции против Кана (1:0), который состоялся 10 февраля.