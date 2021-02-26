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«Сколько Ещенко лет? 40 или 50». Промес провёл тренировку со «Спартаком»

26 февраля 2021, 20:04

Нападающий Квинси Промес провёл первую тренировку после возвращения в «Спартак».

Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема.

Тренер «Спартака» по физподготовке настоящий зверь? Да, слышал рассказы о нём. Любопытно. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.

Встреча с командой прошла отлично. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, с кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь.

О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!

Узнал ли я, сколько Ещенко лет? Ещё нет. Думаю, 40 или 50. Не знаю.

Разговаривал ли с Тедеско? Да, мы пообщались с тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе.

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Все комментарии
termis
termis
27 февраля в 09:22
Видно что Антоха в настроении. Думаю придется на себя роль лидера брать, его уровня игроков в команде нет. Надеюсь все получится. Про Ещенко 🔥🔥
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 22:09
Не ужели ему не сказали, что у Ещенко юбилей 50 летие на следующей недели !!! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ VAN ARM (раскрыть)
26 февраля в 21:41, ред.
Ты хочешь что бы мы Велитона вернули ? )) Жаль ,что он постарел ,а так бы Попов смог провернуть и эту сделочку ! )))))))))))))
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 21:09
Сейчас Спартаку попрёт ведь Промес вернулся.
112910415
112910415
26 февраля в 20:50
процесс пошёл !
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 311 (раскрыть)
26 февраля в 20:50
А в РПЛ разве есть другие игроки?!!!!!!!!!!!!!Ни в одном клубе нет ни одного игрока среднего мирового уровня,может только Влашич подходит под эти критерии,остальные же просто третьесортные игроки а о поспартистах я вообще молчу!!!!!!!!!!!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 20:39
Ну не гадить же ему сразу как только пришел.
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 20:35
Хохмит Антоха!
311
311
26 февраля в 20:30
Столько новостей о губошлепе, как будто звезда приехала, а не сбитый летчик!)
VAN ARM
VAN ARM
26 февраля в 20:16
Пусть с начала хоть что то покажет. Кроме умения травмировать соперника))
Некакойшенко
Некакойшенко
26 февраля в 20:13
Супер. На душе аж потеплело.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 20:07
Удачи Промесу, играя за "Спартак"!
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