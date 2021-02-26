«Сколько Ещенко лет? 40 или 50». Промес провёл тренировку со «Спартаком»

Нападающий провёл первую тренировку после возвращения в «Спартак».

Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема.

Тренер «Спартака» по физподготовке настоящий зверь? Да, слышал рассказы о нём. Любопытно. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.

Встреча с командой прошла отлично. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, с кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь.

О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!

Узнал ли я, сколько Ещенко лет? Ещё нет. Думаю, 40 или 50. Не знаю.

Разговаривал ли с Тедеско? Да, мы пообщались с тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе.