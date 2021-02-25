Гасперини: «Игра с „Реалом“ была полностью испорчена судейским решением»

Главный тренер «Аталанты» после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал удаление полузащитника своей команды за фол на Ферлане Менди на 17-й минуте.

Не знаю, каким был бы результат этого матча [если бы не удаление Фройлера], но игра была полностью испорчена инцидентом, по которому было принято чрезмерное наказание.

Учитывая то, как складывалась игра, счёт 0:1 — не так уж и плох, но мы сожалеем, что нам не дали возможности сыграть.

Мы хорошо оборонялись и почти довели игру до нулевой ничьей, но, конечно, в полных составах играть было бы интереснее.

Игра была испорчена. В прошлом сезоне после полного хаоса все разобрались в правиле игры рукой. Теперь появляется соблазн устранить любые виды контактной игры в футболе, и это самоубийство для спорта.

Меня только что наказали за похожие слова в Серии А. Если я скажу что-то снова, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство. Матчи не должны судить те, кто никогда не играл и не понимает разницу между единоборством и нарушением. Если они не видят разницы, им следует найти себе другую работу. А вместо этих людей судьями надо назначить тех, кто играл в футбол. У рефери есть видеоповторы, есть всё необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются.

Вы так долго ждёте этой встречи, а потом всё оказывается испорчено. Мы всё равно могли проиграть, я не жалуюсь на результат, но мы могли хотя бы сыграть в свой футбол. Однако мы удовлетворены результатом и собираемся сыграть в свою игру в Мадриде.