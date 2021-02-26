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Матч «Тамбов» – «Ротор» пройдет без использования VAR офсайдных линий

26 февраля 2021, 17:07
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Официальный твиттер РФС сообщает, что матч 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Ротором» пройдёт без использования VAR офсайдных линий из-за погодных условий.

Матч 20-го тура РПЛ «Тамбов» – «Ротор» пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за снегопада. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

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stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 февраля в 17:33
Мы с Вами рискуем напороться на бан от админов за глумление над отечественным футболом.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 17:32
....Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме...

Основной функционал системы VAR, это главный судья в поле, штатный режим , зависит от того, какие команды играют....
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 17:21
Все равно в центре встанут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 17:20
Да им вообще можно на пустыре сыграть, без разметки, в валенках, как мы в детстве зимой. Зато падать не больно будет. А результат потом выслать по СМС всем кому интересно.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
26 февраля в 17:19, ред.
Тамбов начинает торговать очками
stanichnik
stanichnik
26 февраля в 17:16
Да и помощников главного судьи, чего уж там, надо заодно избавить от беготни по скользкой бровке футбольного поля)))
Cat01
Cat01
26 февраля в 17:13
Это уже хуже
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 17:10
И так сойдёт решили в РФС.
beefs
beefs
26 февраля в 17:08
техника на грани фантастики...
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