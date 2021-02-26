Матч «Тамбов» – «Ротор» пройдет без использования VAR офсайдных линий

Официальный твиттер РФС сообщает, что матч 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Ротором» пройдёт без использования VAR офсайдных линий из-за погодных условий.
Матч 20-го тура РПЛ «Тамбов» – «Ротор» пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за снегопада. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.
Основной функционал системы VAR, это главный судья в поле, штатный режим , зависит от того, какие команды играют....
Основной функционал системы VAR, это главный судья в поле, штатный режим , зависит от того, какие команды играют....