Ибрагимович и Михайлович споют песню «Я бродяга» на фестивале в Сан-Ремо

1614663041

02 марта 2021, 08:30

Нападающий «Милана» и главный тренер «Болоньи» примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.

По информации источника, 4 марта они вместе споют песню Io vagabondo («Я бродяга») итальянской группы I Nomadi.

Так выглядит припев этой композиции:

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.

Перевод:

Я бродяга и не более, в моем кармане нет денег, но со мной остался Бог.

Ранее стало известно, что Ибрагимович получил травму, из-за которой пропустит не менее 10 дней.