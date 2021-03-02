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Ибрагимович и Михайлович споют песню «Я бродяга» на фестивале в Сан-Ремо

02 марта 2021, 08:30

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.

По информации источника, 4 марта они вместе споют песню Io vagabondo («Я бродяга») итальянской группы I Nomadi.

Так выглядит припев этой композиции:

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro,

soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.

Перевод:

Я бродяга и не более,

в моем кармане нет денег, но со мной остался Бог.

Ранее стало известно, что Ибрагимович получил травму, из-за которой пропустит не менее 10 дней.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 марта в 09:58
А ещё Рэйнбоу и несколько заходов в Блэк саббат.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 марта в 09:57
Как приятно, когда миллионеры поют, что они бродяги без денег...прям из души песня льётся.
Baggio R.
Baggio R.
02 марта в 09:47
Они ж цыгане, вот и песня соответствующая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
02 марта в 09:30
Я понимаю. Просто Дио-вокалист вспомнился, когда прочёл про Dio -Боге...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 марта в 09:23
Там о Боге речь...Ронни Джеймс Дио не при чем...
sv_1969
sv_1969
02 марта в 09:14
Прикольно будет
memphis
memphis
02 марта в 09:09
Когда Дзюба и Панин спют вместе? На голубой огнёк?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 09:01
Почему этот фестиваль не отменили?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 08:55
Что, больше петь не кому?
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 08:52
Эти парни подходят для такой песни
Ironigor
Ironigor
02 марта в 08:47
Да здорово же !!! Молодцы ребятушки !!!
mihaluch
mihaluch
02 марта в 08:47
Если прорезался голос то можно стать и сан-ремонтником.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 08:42, ред.
Про Dio мне понравилось.
Был такой певец и группа, в своё время слушал его сутками...
shlomo
shlomo
02 марта в 08:32
Ну развлекаться, так развлекаться ....:))))
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