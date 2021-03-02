Ибрагимович и Михайлович споют песню «Я бродяга» на фестивале в Сан-Ремо

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.
По информации источника, 4 марта они вместе споют песню Io vagabondo («Я бродяга») итальянской группы I Nomadi.
Так выглядит припев этой композиции:
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro,
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Перевод:
Я бродяга и не более,
в моем кармане нет денег, но со мной остался Бог.
Ранее стало известно, что Ибрагимович получил травму, из-за которой пропустит не менее 10 дней.
Был такой певец и группа, в своё время слушал его сутками...
Был такой певец и группа, в своё время слушал его сутками...