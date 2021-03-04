«Сочи» предложит Нобоа однолетний контракт

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04 марта 2021, 12:16

По данным источника, «Сочи» желает продлить контракт на один год с полузащитником .

Действующее соглашение рассчитано до июня 2021 года. Стороны намерены вступить в переговоры в мае-июне. В клубе довольны игрой 35-летнего хавбека, который в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

Однако эквадорец хотел покинуть Россию еще в прошлом году, но остался в «Сочи».

Недавно Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться в состав «Зенита».