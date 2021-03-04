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«Сочи» предложит Нобоа однолетний контракт

04 марта 2021, 12:16

По данным источника, «Сочи» желает продлить контракт на один год с полузащитником Кристианом Нобоа.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2021 года. Стороны намерены вступить в переговоры в мае-июне. В клубе довольны игрой 35-летнего хавбека, который в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

Однако эквадорец хотел покинуть Россию еще в прошлом году, но остался в «Сочи».

Недавно Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться в состав «Зенита».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
04 марта в 13:47
Это нормальное предложение для 35 лет.
ОПС
ОПС
04 марта в 13:30
В этом вопросе все вопросы решают деньги, а точнее их количество.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 марта в 13:25
Для него это хорошо
ДСА
ДСА
04 марта в 13:14
Продать его уже нельзя, а надолго подписывать не имеет смысла.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 12:29
Очень даже ещё даёт жару , молодец работает на команду!!! Точно пригодится ещё Сочи !!!
Вoлхв
Вoлхв
04 марта в 12:17
Все правильно сделали...картину он не портит
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