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Месси признан лучшим игроком в Ла Лиге по итогам февраля

вчера, 20:41

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

33-летний аргентинский нападающий забил семь голов в пяти матчах в прошедшем месяце.

Также на награду претендовали Яссин Буну («Севилья»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Тибо Куртуа («Реал»), Алекс Беренгер («Атлетик»), Набиль Фекир («Бетис») и Хосе Луис Моралес («Валенсия»).

Ранее появлялась информация, согласно которой Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны».

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 15:08
Дембеле и Алекс Беренгер лучше сыграли, чем гном.
League1
League1 ответ Night Spirit (раскрыть)
сегодня в 11:42
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:51
    очень сильно хорошо, будет ошибкой не переподписать на 5 лет контракт на условиях переподписания каждым летом с бонусами за лояльность, он ведь заслуживает такого, и эта команда заслуживает его! Не стоит их разделять.
    Night Spirit
    Night Spirit
    сегодня в 00:29
    Сразу видно отличие фанатов Месси от фанатов Кристины. Первые ведут себя достойно, а вторые...
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 23:32
    они бы ещё Лунина туда бы внесли. Месси игрок никакущий,зато лучший. Мне вот интересно,а чего это Кусатого в списке нет? или по старой дружбе,решил не переходить дорогу.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:27
    Месси феерил в 19 лет, хочу чтоб он феерил и в 39!
    Инопланетянин!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 22:25
    Когда уже гном уйдёт?
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 22:23
    Пришло время Месси уходить из команды!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 22:22
    За какие заслуги?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:12
    Месси - лучший ?
    Это просто пока Головин играет во Франции, а не в Испании !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:38
    Жаль ла лигу, если это заслужено
    kts99
    kts99
    вчера в 21:38
    Справедливо.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:07
    Месси спокойно может играть в топ уровне до 40лет. Просто ему нужны рядом надежные зрелые игрокы а не мальчишки которые играют сейчас в Барселоне
    mangox33
    mangox33
    вчера в 20:59
    а больше никто и не отличился
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:54
    Ну что.....похоже Месси остается в Барсе....все к этому идет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:52
    Месси действительно ожил.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:47
    Так продолжать играть
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