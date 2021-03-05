Месси признан лучшим игроком в Ла Лиге по итогам февраля

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вчера, 20:41

Форвард «Барселоны» признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

33-летний аргентинский нападающий забил семь голов в пяти матчах в прошедшем месяце.

Также на награду претендовали Яссин Буну («Севилья»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Тибо Куртуа («Реал»), Алекс Беренгер («Атлетик»), Набиль Фекир («Бетис») и Хосе Луис Моралес («Валенсия»).

Ранее появлялась информация, согласно которой Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны».