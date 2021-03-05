Месси признан лучшим игроком в Ла Лиге по итогам февраля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.
33-летний аргентинский нападающий забил семь голов в пяти матчах в прошедшем месяце.
Также на награду претендовали Яссин Буну («Севилья»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Тибо Куртуа («Реал»), Алекс Беренгер («Атлетик»), Набиль Фекир («Бетис») и Хосе Луис Моралес («Валенсия»).
Ранее появлялась информация, согласно которой Месси примет решение о своём будущем после выборов президента «Барселоны».
Инопланетянин!
Инопланетянин!
Это просто пока Головин играет во Франции, а не в Испании !
Это просто пока Головин играет во Франции, а не в Испании !