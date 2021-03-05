Бруну и Лингард — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам февраля.
В число номинантов вошли Йоаким Андерсен («Фулхэм»), Харви Барнс («Лестер»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Вест Хэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Рафинья («Лидс»).
Отдать свой голос вы можете по ссылке. Напомним, что лучшим игроком января в АПЛ был назван Гюндоган.
Думаю если есть возможность ВХ выкупит его
Думаю если есть возможность ВХ выкупит его