Бруну и Лингард — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

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вчера, 16:33

АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам февраля.

В число номинантов вошли («Фулхэм»), («Лестер»), («Манчестер Сити»), («Манчестер Юнайтед»), («Манчестер Сити»), («Вест Хэм»), («Вулверхэмптон») и Рафинья («Лидс»).