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Бруну и Лингард — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

вчера, 16:33

АПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам февраля.

В число номинантов вошли Йоаким Андерсен («Фулхэм»), Харви Барнс («Лестер»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Вест Хэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Рафинья («Лидс»).

Отдать свой голос вы можете по ссылке. Напомним, что лучшим игроком января в АПЛ был назван Гюндоган.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:43
Точно не Бруну
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:36
Для футболиста важно доверие тренера, именно это Джесси получил от Мойеса,и показал,что не такой он уж и отработанный материал,которым его сделали в МЮ.
Думаю если есть возможность ВХ выкупит его
allemz
allemz
вчера в 17:51
Лингард больше всех заслужил!
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 17:42
Гюндоган получит награду
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:20
Лингард это пример как важно найти свою команду и получить доверие тренера!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:14
Надеюсь победит Бруно
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:11
Не знаю кого назвать лучшим,мало смотрю.
Cat01
Cat01
вчера в 16:57
Отличные соперники удачи
beefs
beefs
вчера в 16:52
хорошая компашка (хороша маша, да не наша)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:50
Конкуренция хорошая штука...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 16:45
Другу не зря свой хлебушек ест!! Не просто так оклад в два раза подняли!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:38
Честно говоря все равно кто будет лучшим.
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