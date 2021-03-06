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Рондон — лучший игрок матча ЦСКА — «Ахмат»

06 марта 2021, 16:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон признан лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Форвард забил дебютный гол за «армейцев», отличившись с пенальти, а также записал в актив голевую передачу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 17:29
Рондон забил, плюс голевая передача, выбор вполне адекватный. В целом сыграли без блеска , но вполне надежно в обороне, в атаке были неплохие комбинации и подходы. Но надо все же прибавлять. Ждем возвращения больных, ведь Марио будет вынужден пропустить матч в Туле. Всех армейце с заслуженной победой.
Всем здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
06 марта в 16:14
Вполне заслужено, а удар в штангу был великолепен. Хотелось бы отметить Супер Марио ( улар головой и пенальти). Эджуке тоже понравился своей игрой.
oFANATo
oFANATo
06 марта в 16:06
Рондон сегодня заслужил
Гол и передача после которой Влашич шикарно пробил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 16:04
Я бы выбрал Влашича
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