Рондон — лучший игрок матча ЦСКА — «Ахмат»

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон признан лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).
Форвард забил дебютный гол за «армейцев», отличившись с пенальти, а также записал в актив голевую передачу.
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон признан лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).
Форвард забил дебютный гол за «армейцев», отличившись с пенальти, а также записал в актив голевую передачу.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Гол и передача после которой Влашич шикарно пробил.
Гол и передача после которой Влашич шикарно пробил.