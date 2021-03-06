Рондон — лучший игрок матча ЦСКА — «Ахмат»

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06 марта 2021, 16:04

Нападающий ЦСКА признан лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Форвард забил дебютный гол за «армейцев», отличившись с пенальти, а также записал в актив голевую передачу.