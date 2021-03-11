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Симеоне: «Вдвоём Суарес и Льоренте не могут изменить игру»

сегодня, 07:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:1) в перенесённом матче 18-го тура Примеры.

После воскресной игры [с «Реалом» (1:1)] нам было очень важно снова начать побеждать дома.

Больше всего мне понравилось то, как после плохих первых 10 минут команда перезагрузилась после 35-й минуты. Второй тайм мы провели очень хорошо. И теперь у нас поровну матчей с другими клубами.

Решающий вклад Льоренте и Суареса [которые забили по голу]? Я держусь за команду, потому что два футболиста сами по себе не могут изменить игру.

Команда поняла, что проводит не лучшее время на поле и постаралась привести всё в порядок. Затем она продемонстрировала отличное выступление во втором тайме, которое очень нам понравилось.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:48
Диего Симеоне было важно как тренеру Атлетико чтобы команда была максимально сосредоточенной в игре против Атлетик из Бильбао и не допустила грубых ошибок в защите. Игроки команда из Бильбао были настроены на матч достаточно хорошо и первыми открыли счёт в этом матче, но своевременные коррективы Диего в процессе игры и правильные тактические замены игроков позволили одержать трудную победу над Атлетик, которая проявила себя в этом матче с самой хорошей стороны показав достойную игру против команды из Мадрида. В своём после матчевого интервью Симеоне правильно делает что старается отметить не конкретного футболиста, а всю команду и командный дух, каждого игрока команды причастного к успеху, что несомненно ещё сильнее сплотить команду в достижении результата, к которому так близка Атлетико в этом году, чтобы завоевать трофей 🏆. Удачи
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 09:47
Давайте-давайте, раскачивайтесь. Вам ещё за чемпионство бороться и синих в ответке давить.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:52
Взяли свои три очка.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:41
Футбол командная игра одному трудно добиться успеха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:34
Много текста, не Асилил...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:29
Молодец Диего! Не выделяет никого. Команда самое главное!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:26
Команда всегда главнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:23
Естественно для этого нужна команда
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