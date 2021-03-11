Симеоне: «Вдвоём Суарес и Льоренте не могут изменить игру»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:1) в перенесённом матче 18-го тура Примеры.

После воскресной игры [с «Реалом» (1:1)] нам было очень важно снова начать побеждать дома.

Больше всего мне понравилось то, как после плохих первых 10 минут команда перезагрузилась после 35-й минуты. Второй тайм мы провели очень хорошо. И теперь у нас поровну матчей с другими клубами.

Решающий вклад Льоренте и Суареса [которые забили по голу]? Я держусь за команду, потому что два футболиста сами по себе не могут изменить игру.

Команда поняла, что проводит не лучшее время на поле и постаралась привести всё в порядок. Затем она продемонстрировала отличное выступление во втором тайме, которое очень нам понравилось.