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Жена Ари: «Моему мужу поступают предложения от других клубов»

сегодня, 14:16

Наталья Грызлова, супруга форварда «Краснодара» Ари, прокомментировала слухи о том, что футболист может покинуть клуб этим летом.

Ари поступают некоторые предложения от других клубов, а эта новость только увеличила интерес и прибавила звонков. Но мы хотим остаться в Краснодаре. Ари любит этот футбольный клуб! Я его полюбила! Нам нравится этот город.

В каком клубе будет играть мой муж, решит время! На данный момент мы сами ничего не знаем.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:24
Блефует жена Ари.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:03
Где деньги предложат, тот клуб и будут любить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:48
А чего так сразу то отказываться от парня. После травмы он еще не отошел. Видно что кондиции пока не те , что были прежде. Да и чем старше, тем труднее восстанавливаться. Понятно , что руководство, в связи с плачевными результатами , хочет провести ревизию, но с Ари я бы не торопился расставаться, парень опытен и вполне может еще пригодиться. Скорее всего вопрос решится по итогам весенней части чемпионата. Если Ари не проявит себя, то наверняка попросят на выход.
Только лето все прояснит.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 14:43
Предложения от других клубов? Это первая лига что ли обзвонилась? По моему в 35 лет пора задумываться о завершении карьеры, либо довольствоваться тем, что есть, поэтому для Ари лучший вариант остаться в Краснодаре. пусть даже и на лавке.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:39
Хороший парень хороший игрок, наврядли он останется без клуба. Удачи ему!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:20
Ари может себе позволить выбирать
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