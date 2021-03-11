Жена Ари: «Моему мужу поступают предложения от других клубов»

Наталья Грызлова, супруга форварда «Краснодара» Ари, прокомментировала слухи о том, что футболист может покинуть клуб этим летом.

Ари поступают некоторые предложения от других клубов, а эта новость только увеличила интерес и прибавила звонков. Но мы хотим остаться в Краснодаре. Ари любит этот футбольный клуб! Я его полюбила! Нам нравится этот город.

В каком клубе будет играть мой муж, решит время! На данный момент мы сами ничего не знаем.