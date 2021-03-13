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Флик: «У „Вердера“ очень хорошая оборона»

сегодня, 01:36
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча с «Вердером» в рамках 25-го тура Бундеслиги.

У «Вердера» очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга. Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения.

Также Флик прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:45
На хорошую оборону "Вердера", есть отличное нападение "Баварии"!
1bear
1bear
сегодня в 01:43
значит будет ничья))))
прибедняется,комплименты сопернику,а по факту Бавария - фаворит 100%
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