Флик: «У „Вердера“ очень хорошая оборона»

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сегодня, 01:36

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от выездного матча с «Вердером» в рамках 25-го тура Бундеслиги.

У «Вердера» очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга. Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения.

Также Флик прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.