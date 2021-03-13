Флик: «У „Вердера“ очень хорошая оборона»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча с «Вердером» в рамках 25-го тура Бундеслиги.
У «Вердера» очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга. Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения.
Также Флик прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.
прибедняется,комплименты сопернику,а по факту Бавария - фаворит 100%
прибедняется,комплименты сопернику,а по факту Бавария - фаворит 100%