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Скаут сравнил Хендрикса с Гусом Тилем

сегодня, 13:12

Скаут Павел Кучеров поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Йоррите Хендриксе, который перешёл в московский клуб в зимнее трансферное окно.

Хендрикс – обычный, рабочий, средний игрок, которого можно сравнить с Гусом Тилем в том плане, что он выдал в ПСВ несколько хороших сезонов при одном тренере. Пришел другой – и он не потянул. Конечно, в сравнении с Тилем этот трансфер не такой рискованный. Но моё мнение: «Спартак» в состоянии и должен найти такого футболиста с российским паспортом. Такие игроки есть и должны быть.

Он хороший парень, профессионал, тренировку не проспит, на «зебре» никого не переедет, но тащить его из Голландии и давать ему место легионера неоправданно.

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beefs
beefs
сегодня в 13:15
есть в этом зерно, российские парни блукают, иностранцы играют, кому то это же выгодно...
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