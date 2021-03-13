Скаут сравнил Хендрикса с Гусом Тилем

Скаут Павел Кучеров поделился мнением о полузащитнике «Спартака» , который перешёл в московский клуб в зимнее трансферное окно.

Хендрикс – обычный, рабочий, средний игрок, которого можно сравнить с Гусом Тилем в том плане, что он выдал в ПСВ несколько хороших сезонов при одном тренере. Пришел другой – и он не потянул. Конечно, в сравнении с Тилем этот трансфер не такой рискованный. Но моё мнение: «Спартак» в состоянии и должен найти такого футболиста с российским паспортом. Такие игроки есть и должны быть.

Он хороший парень, профессионал, тренировку не проспит, на «зебре» никого не переедет, но тащить его из Голландии и давать ему место легионера неоправданно.