Терюшков заявил, что «Химки» уже выполнили задачу на этот сезон

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» за восемь туров до окончания РПЛ выполнили задачу на сезон-2020/21.

Для нас задача выйти в еврокубки никогда не стояла, мы все время ставили задачу на сезон — 10-12 места. Считаю, что мы ее уже выполнили, дальше будем играть в свое удовольствие и показывать хороший футбол. Получится — хорошо, не получится — будем готовиться к следующему сезону. Для нас это важно.