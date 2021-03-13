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Терюшков заявил, что «Химки» уже выполнили задачу на этот сезон

сегодня, 13:30

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» за восемь туров до окончания РПЛ выполнили задачу на сезон-2020/21.

Для нас задача выйти в еврокубки никогда не стояла, мы все время ставили задачу на сезон — 10-12 места. Считаю, что мы ее уже выполнили, дальше будем играть в свое удовольствие и показывать хороший футбол. Получится — хорошо, не получится — будем готовиться к следующему сезону. Для нас это важно.

Ранее Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» над «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Не вылетели, и то хорошо.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:38
Что - то преждевременно чирик дядя министр...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:34
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:31
    Ну теперь можно и на заработки !!!
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