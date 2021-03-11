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Все без ума от Хвичи. Кварацхелия покинет РПЛ летом, если не вмешается «Зенит»

11 марта 2021, 20:05
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Один из ярчайших футболистов чемпионата России на выданье.

«Футболист без потолка» или вечный заложник неэффективности?

Вингер «Рубина» по-прежнему не всегда успевает за своими ногами, а его результативные действия безнадежно отстают от финтов и восторженных визгов. Если заглянете в статистику Хвичи, то столкнетесь с неизбежным диссонансом: у футболиста, о котором так много и громко говорят на протяжении всего сезона, только 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах Премьер-Лиги. Да, есть еще заработанные пенальти и карточки для соперников, которые добавляют вистов грузинскому дриблеру, но конечных результативных действий только 5. Столько же у одноклубников Солтмурада Бакаева и Дениса Макарова, Алексея Ионова, Аршака Коряна и Мохамеда Конате из «Химок».

Кто-нибудь обязательно предложит сделать скидку на возраст, но Эрлингу Холанду это не помешало к тем же 20 годам забить 102 гола в профессиональной карьере. Норвежец — апологет эффективности, и возраст ему не помеха. Что же касается Кварацхелии, то в оценке его перспектив сейчас присутствует элемент гадания на кофейной гуще. Хвича — яркий, он получает хорошую рекламу, а Леонид Слуцкий называет подопечного «футболистом без потолка». В «Рубине» и не могли сказать иначе, ведь вокруг главного актива нужно формировать позитивный фон. Это хорошо для бизнеса. Один комментатор федерального уровня даже прокричал, что Кварацхелия мог бы уже сейчас зажигать в «Барселоне».

Опрометчивое предположение, ведь для перехода в топ-клуб нужно нечто большее, чем скорость и техника — там этим никого не удивишь. Всегда нужно отделять сухие факты от впечатлений, хотя они тоже важны. Хвича действительно оставляет сильное впечатление, однако его скромная статистика возвращает с небес на землю и заставляет сомневаться. Кварацхелия может перерасти этот момент и превратиться в топ-футболиста, если добавит к впечатлениям голы и ассисты, но есть риск, что застрянет в образе вечно подающего надежды технаря, который со временем погрузнеет и потеряет сильные качества, которые ему дает юное легко тело.

«Рубин» готов продать Кварацхелию летом. Цена вопроса — от 15 миллионов евро

Казанцы отвергли все предложения по Хвиче зимой, клуб не собирался продавать свою главную звезду посреди сезона «с коленок», дождаться лета и устроить пышный аукцион — абсолютно грамотное решение. «Рубин» через сарафанное радио посылает месседж, в котором говорится о том, что клуб не планирует искусственно сдерживать прогресс и насильно удерживать его в Казани, ведь Хвича уже сейчас готов к большим вызовам.

Может быть, в «Рубине» искренне верят в это, но не исключено, что готовят продажу с целью защиты своих интересов. Сейчас за Хвичу можно получить хорошие деньги — от 15 до 20 миллионов евро. Можно оставить его еще на сезон, но для существенно роста цены потребуется взлет результативности, а если Кварацхелия начнет буксовать, простите, финтить на одном месте, то желающих платить за впечатления отыщется уже меньше, чем сейчас. Через год грузинского вингера будут оценивать более въедливо и критично.

Готовящийся трансфер может означать и банальную реакцию «Рубина» на широкий спрос, и неуверенность казанцев в том, что следующий сезон станет для Хвичи прорывным в плане эффективности. Впрочем, одно другого не исключает. Известно, что «Рубин» не будет рассматривать предложения ниже 15 миллионов евро, эта сумма — плата за вход в переговоры, а если будет несколько желающих, то можно заставить их поднимать ставки.

Единственный шанс Хвичи остаться в РПЛ — «Зенит»

«Рубин» хотел бы продать Кварацхелию в Европу и не хотел бы усиливать соперников по РПЛ, но это не значит, что российские клубы не попытаются приобрести Хвичу. «Спартак» забрасывал удочку через Джикию еще в прошлом году, «Краснодар» даже делал предложение на 10 миллионов евро, но получил отказ, а вот если на грузина всерьез нацелится «Зенит»...

Чемпионам России ближайшим летом понадобится игрок в атаку, причем можно будет взять легионера на замену приунывшему Себастьяну Дриусси. Геннадий Орлов, который своими словами нередко озвучивает гуляющие в «Зените» настроения и идеи, вдруг высказался о бриллианте из «Рубина»:

В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?

У «Зенита» есть деньги и влияние, чтобы подписать Кварацхелию. Сложнее всего будет убедить самого футболиста, мечтающего о «Реале», но у Хвичи в окружении есть взрослые и прагматичные дяди — папа Бадри, агент Мамука Джугели. Именно до них из Санкт-Петербурга могут доходчиво донести мысль о том, что перед европейской авантюрой Хвича может неплохо заработать в «Зените», а заодно познакомиться с Лигой чемпионов. По сравнению с «Рубином» — шаг вперед, а времени на реализацию мечты остается еще очень много.

Дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ювентус»

Между тем, стало известно о том, что за Кварацхелией следят итальянские гранды — «Милан» и «Ювентус», которые пришлют скаутов на отборочный матч ЧМ-2022 Грузия — Испания. Входит Хвича и в список талантов, за которыми следит «Боруссия». «Дортмунд» — это вообще отличный вариант для запуска большой европейской карьеры, но это скорее второй по счету трамплин, для начала нужно найти свой «Зальцбург» или «Сельту» — клуб, в котором почти наверняка будет игровая практика в необходимом количестве и заинтересованный тренер. Пока будущее Кварацхелии в густом тумане, но очень скоро он нам подкинет темы для обсуждений.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:24
Был бы в Зените тренер уровня Адвокаата 2006-2009(
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:09
Сколько игроков продали в Зенит никто не заиграл , даже Азмун раньше играл лучше !
Kosmos58
Kosmos58 ответ vinjard (раскрыть)
вчера в 16:55
Головин, Смолов, Миранчук, Кокарин ... Следующий грузин. И кто из них заиграл? В калашный ряд нашим не по зубам!.
batog
batog ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 16:43
Не отпускай ! Ни в коем случае !
viv
viv
вчера в 11:44, ред.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 10:53
    Я думаю, он не настолько глуп, чтобы переходить в Зенит.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 09:42
    Игроки, которые могут взять игру на себя, создать момент, всегда в цене. Техника у парня отличная и уровень РПЛ он давно перерос. А в Зените он обрастет жиром и потеряет интерес к футболу.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 07:39
    Хвича слишком талантлив для Зенита ! Был бы в Зените нормальный тренер я бы отпустил его в Зенит , а так он там пропадет !
    112910415
    112910415
    вчера в 06:16
    товар есть, купцы придут
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 03:45
    Сравнивать Хвичу с Холандом не совсем корректно. Холанд на острие, на него вся команда работает, а Хвича играет в основном на фланге, и работает и на себя и на команду. Кто из фланговых игроков у нас в чемпионате много забивает??? Нет таких. А по поводу цены , то думаю тридцатник можно смело просить , таких самородков не легко сыскать. И в Зените ему делать нечего, если хочет играть , а не разбогатеть.
    Ждем лета, а там посмотрим.
    Томик
    Томик
    вчера в 01:41, ред.
    Очень внешне эффектный игрок и интересный... Для быстрых продаж и перепродаж. "Пока не началось", как в старом анекдоте.Только здесь спросят не "А деньги то есть?", а "А платим то за что?"
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 01:18
    Только не в Зенит !!! Будет потеря потерь !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 00:34
    Грузин никогда не сделают не легионерами. Грузия стремится в НАТО и у нас даже дипотношений с ними нет. Но это не главное. Ему умные люди просто доходчиво пояснят, что если он хочет повторить путь Ивана Соловьева, Саши Рязанцева, Новосельцева , Набиуллина, Полоза, Бухарова, Юсупова, и многих других, то флаг ему в руки. Никаких реальных перспектив стать футболистом высокого класса в Зените нет и быть не может. В основном люди там деградируют. Список таких уже примерно из 20 человек. А этому парню нужно в футбол играть и расти до уровня Каладзе, Мхитаряна, Зинченко.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    11 марта в 23:43, ред.
    Я футбол смотрю уже больше 40 лет. И всё время журналисты раздували такие темы. Как начинали возносить, сватать в большие команды. А потом пузырь лопался, игрока забывали. Сколько фамилий кануло в небытиё. И снова заводят шарманку. Зенит приплели.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    11 марта в 23:39
    Если грузин сделают нелегионерами, как, например, белорусов, то Зениту надо брать его не думая. Но как легионер, конечно, рискованная сделка. Может заиграть, а может и нет. А драгоценное место легионера будет потеряно.
    Насмешник
    Насмешник
    11 марта в 23:07
    Ему бы в Испанию в середнячок. Или в Португалию, но там только в Порту, Бенфику или Спортинг.
    d_fincher
    d_fincher
    11 марта в 22:33
    Самый переоцененный футболист РПЛ.
    Nick Ch
    Nick Ch
    11 марта в 22:16
    Хвича, будь мудрее, не иди в болото, там люди ставят крест на футболе.
    vinjard
    vinjard
    11 марта в 21:03
    Зальцбург, Лейпциг, Аталанта и Монако. Это вот хороший выбор для Хвичи, там молодым игрокам доверяют, почти гарантировано место в составе. В топ-команды ему рановато, а то сразу сядет на скамейку.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 марта в 20:09
    Зенит обязан вмешаться?
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