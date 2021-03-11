Все без ума от Хвичи. Кварацхелия покинет РПЛ летом, если не вмешается «Зенит»

1615482314

11 марта 2021, 20:05

Один из ярчайших футболистов чемпионата России на выданье.

«Футболист без потолка» или вечный заложник неэффективности?

Вингер «Рубина» по-прежнему не всегда успевает за своими ногами, а его результативные действия безнадежно отстают от финтов и восторженных визгов. Если заглянете в статистику Хвичи, то столкнетесь с неизбежным диссонансом: у футболиста, о котором так много и громко говорят на протяжении всего сезона, только 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах Премьер-Лиги. Да, есть еще заработанные пенальти и карточки для соперников, которые добавляют вистов грузинскому дриблеру, но конечных результативных действий только 5. Столько же у одноклубников Солтмурада Бакаева и Дениса Макарова, Алексея Ионова, Аршака Коряна и Мохамеда Конате из «Химок».

Кто-нибудь обязательно предложит сделать скидку на возраст, но Эрлингу Холанду это не помешало к тем же 20 годам забить 102 гола в профессиональной карьере. Норвежец — апологет эффективности, и возраст ему не помеха. Что же касается Кварацхелии, то в оценке его перспектив сейчас присутствует элемент гадания на кофейной гуще. Хвича — яркий, он получает хорошую рекламу, а Леонид Слуцкий называет подопечного «футболистом без потолка». В «Рубине» и не могли сказать иначе, ведь вокруг главного актива нужно формировать позитивный фон. Это хорошо для бизнеса. Один комментатор федерального уровня даже прокричал, что Кварацхелия мог бы уже сейчас зажигать в «Барселоне».

Опрометчивое предположение, ведь для перехода в топ-клуб нужно нечто большее, чем скорость и техника — там этим никого не удивишь. Всегда нужно отделять сухие факты от впечатлений, хотя они тоже важны. Хвича действительно оставляет сильное впечатление, однако его скромная статистика возвращает с небес на землю и заставляет сомневаться. Кварацхелия может перерасти этот момент и превратиться в топ-футболиста, если добавит к впечатлениям голы и ассисты, но есть риск, что застрянет в образе вечно подающего надежды технаря, который со временем погрузнеет и потеряет сильные качества, которые ему дает юное легко тело.

«Рубин» готов продать Кварацхелию летом. Цена вопроса — от 15 миллионов евро

Казанцы отвергли все предложения по Хвиче зимой, клуб не собирался продавать свою главную звезду посреди сезона «с коленок», дождаться лета и устроить пышный аукцион — абсолютно грамотное решение. «Рубин» через сарафанное радио посылает месседж, в котором говорится о том, что клуб не планирует искусственно сдерживать прогресс и насильно удерживать его в Казани, ведь Хвича уже сейчас готов к большим вызовам.

Может быть, в «Рубине» искренне верят в это, но не исключено, что готовят продажу с целью защиты своих интересов. Сейчас за Хвичу можно получить хорошие деньги — от 15 до 20 миллионов евро. Можно оставить его еще на сезон, но для существенно роста цены потребуется взлет результативности, а если Кварацхелия начнет буксовать, простите, финтить на одном месте, то желающих платить за впечатления отыщется уже меньше, чем сейчас. Через год грузинского вингера будут оценивать более въедливо и критично.

Готовящийся трансфер может означать и банальную реакцию «Рубина» на широкий спрос, и неуверенность казанцев в том, что следующий сезон станет для Хвичи прорывным в плане эффективности. Впрочем, одно другого не исключает. Известно, что «Рубин» не будет рассматривать предложения ниже 15 миллионов евро, эта сумма — плата за вход в переговоры, а если будет несколько желающих, то можно заставить их поднимать ставки.

Единственный шанс Хвичи остаться в РПЛ — «Зенит»

«Рубин» хотел бы продать Кварацхелию в Европу и не хотел бы усиливать соперников по РПЛ , но это не значит, что российские клубы не попытаются приобрести Хвичу. «Спартак» забрасывал удочку через Джикию еще в прошлом году, «Краснодар» даже делал предложение на 10 миллионов евро, но получил отказ, а вот если на грузина всерьез нацелится «Зенит»...

Чемпионам России ближайшим летом понадобится игрок в атаку, причем можно будет взять легионера на замену приунывшему Себастьяну Дриусси. Геннадий Орлов, который своими словами нередко озвучивает гуляющие в «Зените» настроения и идеи, вдруг высказался о бриллианте из «Рубина»:

В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?

У «Зенита» есть деньги и влияние, чтобы подписать Кварацхелию. Сложнее всего будет убедить самого футболиста, мечтающего о «Реале», но у Хвичи в окружении есть взрослые и прагматичные дяди — папа Бадри, агент Мамука Джугели. Именно до них из Санкт-Петербурга могут доходчиво донести мысль о том, что перед европейской авантюрой Хвича может неплохо заработать в «Зените», а заодно познакомиться с Лигой чемпионов. По сравнению с «Рубином» — шаг вперед, а времени на реализацию мечты остается еще очень много.

Дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ювентус»