ЦСКА не уволит Ганчаренко до конца сезона

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко продолжит выполнять свои обязанности до лета.
Как сообщается, руководство московского клуба не собирается увольнять белорусского специалиста до конца действия его контракта.
Соглашение Ганчаренко с «армейцами» истекает этим летом, однако ЦСКА может продлить контракт с наставником, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
хвалебные бонусы получит
хвалебные бонусы получит
Ещё немного
Ещё чуток
Последний срок
Он трудный ,- Самый !!!
Всем добра!!!
Ещё немного
Ещё чуток
Последний срок
Он трудный ,- Самый !!!
Всем добра!!!
Может так и мудрей...
Новый сезон...новый тренер...новая команда...новые амбиции...новые задачи...
Удачи Березуцкому !!!!!
Может так и мудрей...
Новый сезон...новый тренер...новая команда...новые амбиции...новые задачи...
Удачи Березуцкому !!!!!
Верить слухам последнее дело
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!
Верить слухам последнее дело
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!