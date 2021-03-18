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ЦСКА не уволит Ганчаренко до конца сезона

18 марта 2021, 12:01

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко продолжит выполнять свои обязанности до лета.

Как сообщается, руководство московского клуба не собирается увольнять белорусского специалиста до конца действия его контракта.

Соглашение Ганчаренко с «армейцами» истекает этим летом, однако ЦСКА может продлить контракт с наставником, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

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Все комментарии
Alean
Alean
19 марта в 15:09
Ну с какой-то точки зрение может и правильно, вот только так и без ЛЕ можно остаться.
Союзник противников
Союзник противников ответ mangox33 (раскрыть)
19 марта в 10:09
Известно кто-Максимка Орешкин,неудачливый министр,перешедший в ранг советника ВВП,в связи с отсутствием иных талантов.
Comentarios
Comentarios
19 марта в 01:31
Чет с Гончаренко как с гуся вода.. чтобы не сделал дают порулить
mangox33
mangox33
18 марта в 23:00
Кто то конкретно лоббирует гнома агронома
протон1
протон1
18 марта в 22:24
а за что его уволить? пока что в таблице нормально. вот мусаева надо быыы
bratskij
bratskij
18 марта в 20:24
Хвала небесам. Ура ДОЖДАЛИСЬ !!! За это надо выпить, нет, нажраться на радостях. Бездаря в отсойник.
isamsn
isamsn
18 марта в 19:24, ред.
Неужели чтобы уволить откровенно слабого тренера нужно занять с 4 по 6 место в чемпионате и смотреть безликую игру клуба до конца чемпионата?
Scarlet Witch
Scarlet Witch
18 марта в 17:34
Ну тогда есть реальный шанс даже в ЛЕ не попасть.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
18 марта в 16:29
В руководстве кто то пошутил ? Сегодня вроде не 1 апреля !
Баба Яга против
Баба Яга против
18 марта в 14:17
О чем вообще думают в руководстве цска?
Tatarin007
Tatarin007
18 марта в 14:13
Вы уж определитесь, сначала уволили, теперь до конца сезона..
Beekeeper
Beekeeper
18 марта в 13:50
Открыл яндекс, и такая новость ЦСКА уволил Ганчаренко. Захожу на сокер, ЦСКА не уволит Ганчаренко до лета. И сразу стало грустно.
LAISMEN
LAISMEN
18 марта в 13:21
Сегодня на волоске, а завтра обыграют другую команду
хвалебные бонусы получит
cska59
cska59 ответ Qatar Airways (раскрыть)
18 марта в 13:13
Пока держимся.
cska59
cska59
18 марта в 13:11
Витя верим........... ,что ты свалишь когда-нибудь .
drive45
drive45
18 марта в 12:50
Футбол считают по весне, спокойствия болельщикам, игрокам и тренерскому составу команды.
112910415
112910415
18 марта в 12:44
типа смертный приговор с отсрочкой исполнения ?
Ironigor
Ironigor
18 марта в 12:42
Лето, ах лето !!! И пора прощаться!!!
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 марта в 12:36
Без закуски , залпом с горла !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 12:35
Горе то какое....а люди уже на радостях выпивать стали.....
Ironigor
Ironigor
18 марта в 12:32, ред.
Ничего страшного, до лета не долго осталось,
Ещё немного
Ещё чуток
Последний срок
Он трудный ,- Самый !!!
Всем добра!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 12:32
Значит Василий Владимирович не собирается пока исправлять ситуацию...
Может так и мудрей...
Новый сезон...новый тренер...новая команда...новые амбиции...новые задачи...

Удачи Березуцкому !!!!!
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
18 марта в 12:23, ред.
Никакой ромашки
Верить слухам последнее дело
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!
makkie
makkie
18 марта в 12:21
Ромашка какая-то: то увольняют, то оставляют)
Союзник противников
Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
18 марта в 12:20
Я лично закалён,как сталь,уже привык,это пусть хронические "михалычелюбы" лижут валерьянку вместе со своими котами.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 марта в 12:19
А я читал, что уволили.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
18 марта в 12:19
Скорее всего.в успокоение всем "приняли решение не продлевать контракт";вроде как грозно,да всех удовлетворяет в руководстве.Неужели они настолько тупы,чтобы подобно вчерашнему ветерану ЦСКА "на белом глазу" утверждать,что ЦСКА не выбыл из чемпионской гонки? Тогда впору начинать болеть за "Спартак"...
oFANATo
oFANATo
18 марта в 12:18
Сейчас будет много слухов
Пока не будет официального заявления от ЦСКА
Говорить не о чем!!!
Константин Белых
Константин Белых ответ Иван Тасминский (раскрыть)
18 марта в 12:17
У них с Гинером любовь что ли)). Цирк сконями и бульбой))
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 12:16
Так им (Гинеру и никчемному Максимке) и надо тогда! Шестое место гарантировано.
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