Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России. Об этом объявила пресс-служба национальной команды.
С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» Андрей Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.
РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной.
Сегодня 14:30
Видимо, за былые заслуги перед Отечеством на ЧМ-2018) Хватит уже жить прошлым! На сегодняшний день он сама посредственность....
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Хуже Васина никого нет из защитников )))
Сегодня 14:30
Видимо, за былые заслуги перед Отечеством на ЧМ-2018) Хватит уже жить прошлым! На сегодняшний день он сама посредственность....
____________________________
Хуже Васина никого нет из защитников )))
тренер чувствует себя ограбленным !
тренер чувствует себя ограбленным !
Из-за ковидных ограничений Черчесов потерял свой процент от возможного будущего трансфера Жирова
Из-за ковидных ограничений Черчесов потерял свой процент от возможного будущего трансфера Жирова