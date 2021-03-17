Кутепов вызван в сборную России

Защитник «Спартака» вызван в сборную России. Об этом объявила пресс-служба национальной команды.

С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» Андрей Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.