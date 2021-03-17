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Кутепов вызван в сборную России

17 марта 2021, 11:52

Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России. Об этом объявила пресс-служба национальной команды.

С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» Андрей Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.

РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной.

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Все комментарии
Alean
Alean ответ makkie (раскрыть)
19 марта в 18:34
Васина даже черечес в сборную не вызывает)
амурец
амурец
18 марта в 03:07
неужели так плохо с защитниками?
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 16:19
У нас ковидных нет.
makkie
makkie
17 марта в 14:37
Санчо Панса
Сегодня 14:30
Видимо, за былые заслуги перед Отечеством на ЧМ-2018) Хватит уже жить прошлым! На сегодняшний день он сама посредственность....
____________________________

Хуже Васина никого нет из защитников )))
Санчо Панса
Санчо Панса
17 марта в 14:30
Видимо, за былые заслуги перед Отечеством на ЧМ-2018) Хватит уже жить прошлым! На сегодняшний день он сама посредственность....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
17 марта в 13:36
Это такой же юмор.
Брулин
Брулин
17 марта в 13:29
в Ростове Осипенко неплохо играет, считаю. высокий, мощный, явно прогрессирует. с постоянной игровой практикой. странно, что никто о нем не вспоминает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 марта в 13:26
Васина в пару.. ).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
17 марта в 13:22
Я не поверю, что ты это всерьез пишешь. КутЯпов играет в основе раз в полгода. Но шутку оценил.
112910415
112910415
17 марта в 12:47
проклятый ковид !
тренер чувствует себя ограбленным !
25процентный клоун
25процентный клоун
17 марта в 12:41
С Кутепова надо было начинать, но это ведь надо разбираться в футболе
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 12:37
Если что, Кутепов и Дзюбу заменить может - универсал, осталось вратарское дело освоить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Caniggia (раскрыть)
17 марта в 12:31
Чтобы взломать оборону Мальты необходимо четыре фактурных форварда)))))
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 12:22
Это привозной игрок
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 марта в 12:19
Правильное решение. Кутепов опытный боец и по лучше будет Семенова.
Caniggia
Caniggia
17 марта в 12:16
Ещё бы маэстро Васина надо позвать для полного счастья и гармонии.
Союзник противников
Союзник противников
17 марта в 12:15
Без Серёги Игнашевича этот вариант опасен.Хотя наш австриец Усач-это наибольшая опасность для сборной,которую даже Кутепов с Васиным преумножить не в состоянии.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 12:09
Уткин рассказал что в сборную Жирова вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб второй бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова, он земляк Станислава Черчесова
Из-за ковидных ограничений Черчесов потерял свой процент от возможного будущего трансфера Жирова
Опасный хулиган
Опасный хулиган
17 марта в 12:09
держись, Европа!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
17 марта в 12:04, ред.
Всяко лучше Жирова, Караваева и Кудряшова! По перехватам всегда лучший!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 12:02
Как же им без Ибры ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 11:58
Просто усатому лень искать когото другого!
VAN ARM
VAN ARM
17 марта в 11:58
дела то ещё хуже чем предполагалось)))
Caniggia
Caniggia
17 марта в 11:57, ред.
А почему он вызван вместо защитника? Кутепов же величайший форвард, наш Златан, ёпта!
beefs
beefs
17 марта в 11:54
это прерогатива главного тренера сборной...
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