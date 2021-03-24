ГлавнаяНовости

Роналду уйдёт из «Ювентуса», если получит предложение от «Реала»

24 марта 2021, 10:20

Нападающий Криштиану Роналду раздумывает над уходом из «Ювентуса».

Как сообщается, португалец заинтересован в возвращении в «Реал». Мадридский клуб является приоритетным местом продолжения карьеры Криштиану. Роналду твёрдо решил, что покинет «Ювентус», если получит предложение от «Реала».

Ранее стало известно, что чемпионы Италии рассматривают вариант с продажей португальца.

Все новости
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии1
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии12
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
24 марта в 22:31
Реал не собирается возвращать Роналду — COPE
Мадридцы не видят смысла возвращать португальца.
Реал не планирует возвращать своего бывшего футболиста — Криштиану Роналду, сообщает испанское издание COPE.

Такое решение приняли в "королевском клубе", несмотря на больше планы относительно входящих переходов ближайшим летом.

Источник утверждает, что в Реале с большим уважением относятся к португальскому нападающему, но не видят смысла в его возвращении.

В "Королевском клубе" хотят сделать акцент на построение новой молодой команды, а не возвращаться к прошлому.

Напомним, что туринский Ювентус готов отпустить Криштиану Роналду за довольно скромную сумму.
RR117
RR117
24 марта в 11:39
Надеюсь Роналду вернется в Реал и как страшный сон забудет годы проведенные в Ювентусе.
Пусть в Турине он и забивал не снижая планки форварда топ-уровня, но Юве это не для него.

Для игрока с жаждой голов как у Роналду, ему нужен клуб, который живет в атаке, а не атакует, пока защитники 10 раз друг с другом мяч не перепасуют!

И пускай Юве, сами варятся в своей каше, живя воспоминаниями о финалах о том, что ои брали чемпионства и кубки.
Видимо если бы Роналду не пришел в итальянский клуб, Ювентус продолжал бы выигрывать чемпионат до 2095 года.©
Caniggia
Caniggia
24 марта в 11:11
В это слабо верится, что Роналду ещё кому-то будет нужен в Европе с его зарплатой и возрастом. А вот в МЛС в команде Бэкхема, его примут с радостью, ведь это живой бренд, приносящий огромные деньги только своим именем и неважно, что на поле он уже далёк от своей лучшей формы. Но он будет искать варианты в Европе, так как хочет сыграть на ЧМ в Катаре 2022. Больше шансов перейти в МС или ПСЖ, чем в Реал.
ОПС
ОПС
24 марта в 10:50
Кому он нужен...
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 10:45
Если Роналду сделал такое заявление, то, вероятнее всего, З.Зидан обсудит эту "тему" с Ф.Пересом и К.Роналду получит приглашение вернуться и играть за "Реал", за команду, в которой он чувствовал себя счастливым. В сложившейся ситуации Ф.Перес и К.Роналду найдут компромисс в финансовом вопросе, из-за которого и возникли разногласия... Хотелось бы, чтобы К.Роналду завершил свою футбольную карьеру в Европе, играя за "Реал"...

Надеюсь, что мы вскоре увидим Эль-Класико "Реал"-"Барселона", (К.Роналду-Л.Месси)!
Beekeeper
Beekeeper
24 марта в 10:33
Ха, тока реал его обратно не позовет, пускай сидит в ювентусе
ilyafrom
ilyafrom
24 марта в 10:25
Потопил корабль, а теперь сбежать решил.
beefs
beefs
24 марта в 10:20
он хочет, а его не зовут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100