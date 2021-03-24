Роналду уйдёт из «Ювентуса», если получит предложение от «Реала»

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24 марта 2021, 10:20

Нападающий раздумывает над уходом из «Ювентуса».

Как сообщается, португалец заинтересован в возвращении в «Реал». Мадридский клуб является приоритетным местом продолжения карьеры Криштиану. Роналду твёрдо решил, что покинет «Ювентус», если получит предложение от «Реала».

Ранее стало известно, что чемпионы Италии рассматривают вариант с продажей португальца.