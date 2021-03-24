Роналду уйдёт из «Ювентуса», если получит предложение от «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду раздумывает над уходом из «Ювентуса».
Как сообщается, португалец заинтересован в возвращении в «Реал». Мадридский клуб является приоритетным местом продолжения карьеры Криштиану. Роналду твёрдо решил, что покинет «Ювентус», если получит предложение от «Реала».
Ранее стало известно, что чемпионы Италии рассматривают вариант с продажей португальца.
Надеюсь, что мы вскоре увидим Эль-Класико "Реал"-"Барселона", (К.Роналду-Л.Месси)!
Надеюсь, что мы вскоре увидим Эль-Класико "Реал"-"Барселона", (К.Роналду-Л.Месси)!