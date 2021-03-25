ГлавнаяНовости

Стало известно условие, при котором Роналду согласен остаться в «Ювентусе»

25 марта 2021, 11:12

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Как сообщается, португалец ещё не определился со своим будущим, он примет решение в конце сезона. Роналду хочет встретиться с руководством туринского клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы команды. Главным условием, при котором Криштиану согласится остаться в «Ювентусе», является усиление состава в летнее трансферное окно.

Португалец хотел бы воссоединиться с Каримом Бензема в Турине. Если это не получится, Роналду хотел бы, чтобы «Ювентус» купил игрока со схожими характеристиками в линию атаки. Кроме того, Криштиану считает, что туринскому клубу нужно приобрести полузащитника мирового уровня.

Все новости
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии1
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии16
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
27 марта в 00:20
Все мечтал, что летом Роналду заманит в Турин Руни и легендарная связка воссоединилась бы, но увы к концу ноября один держит пальму снайперства в Серии А, другой скромно проводит последний матч в чемпионшипе и окончаиельно уходит на тренерский мостик
kind pennywise
kind pennywise ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
27 марта в 00:18
Я болею за Юве как раз, а не за Барсу. Барсу в кризис вогнал Бартомеу, перестали делаиь ставку на воспитанников. Во время не нашли того кто подхватит руль у Месси. Если бы не тупые трансферы и желание Нецмара заработать больше все могло быть иначе
Alex Shemvu
Alex Shemvu
25 марта в 23:46
Те кто тут говорит про возраст Роналду , либо просто хейтеры либо люди которые не смотрят футбол. Ради интереса смотрите на статистику Роналду в Юве😅 Чуваку 36 но он колотит голы как сумасшедший. И в полне может диктовать условие. Чтобы выиграть ЛЧ нужны хотя бы еще 2 3 игрока мирового уровня. Одного Роналду и Де лигта мало!
Stalker-ato
Stalker-ato
25 марта в 21:55
А,что роналдо сделал сверх естественного для юве,чтобы боссы клуба его слушали.
Его брали только для того,чтобы выиграть лигу Чемпионов,выиграл Ювентус Лигу? Нет.А в чемпионате они и без роналдо всех расскатовали по полной.
Поэтому пускай собирает вещички и ехает на космическую зарплату к шейхам в ПСЖ,Ювентусу от его ухода хуже не будет а денег прибавится.
valt134
valt134
25 марта в 21:46
Его дело играть, а он условия диктует.
Шуnя771
Шуnя771
25 марта в 19:51
Штучный товар всегда имел "свое особое мнение"!

Заработал, заслужил.
УрсХох
УрсХох
25 марта в 18:19
Продайте его нахрен и верните нам Юве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
h8you
h8you
25 марта в 18:11
тут на его зп деньги собирают из года в год,продавая Канселу и тут Дибала на очереди, он хочет топ усилений))тогда к шейхам
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Caniggia (раскрыть)
25 марта в 17:59
Разбаловали ботоксную барби, совсем берегов не видит уже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 17:12, ред.
Парню 37-й год...
Радоваться бы вообще что на контракте...
А он решил "заветеранить" Юве ...игроками с которыми в молодости было нескучно хороводить....
И зачем Юве прислушиваться к игроку ...с которым не так успешен... как в отсутствии данного игрока ???

Многое можно изменить...но ход текущего времени не поддаётся изменениям...
allemz
allemz
25 марта в 16:53
Кто его вообще спрашивает? В солигорский Шахтер его отдать и всё.
Arman A.
Arman A.
25 марта в 16:48
гоните его в шею, пока еще 50 лямов не прока..ли
Arman A.
Arman A.
25 марта в 16:40
мля, она еще должна согласиться, чтобы остаться?!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 16:25
Он еще и условия ставит...
RR117
RR117
25 марта в 16:08
Ювентус затеял большую перестройку, но материал купил самый дешевый, без сертификатов качества!

Что называется, скупой платит дважды.
RR117
RR117
25 марта в 16:04
Видимо знойным Туринским вечером, Роналду пригласил в себе, журналиста сайта cultofcalcio.com и за чашкой теплого чая, поведал ему историю своего дальнейшего будущего. 😂😂😂😂😂😂😂

Ну то что Роналду хочет пригласить Бензема в Ювентус, ну это просто ЛЮТЫЙ БРЕД журналистов.
Agamaga........
Agamaga........
25 марта в 15:58
Купите ему Бензема в линию атаки, в полузащиту Крооса с Модричем, защитника Марсело, ну и на место тренера - Зидана. Купили истеричку, так выполняйте его условия.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 марта в 15:56
Сапог поставил условие, либо я в Юве, либо завязываю с футболом, пришлось завязать)
Ozabot
Ozabot
25 марта в 14:25
Зачем ему Бензема в ЛЕ. И с этим составом выиграть смогут.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 марта в 14:23
Интересно , а кому же это стало известно?! 🤣😆☝️
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
25 марта в 14:16
Юве от старичка избавляться надо, а он ещё условия ставит.
youtomee
youtomee
25 марта в 13:10
У Сапогова наконец-то появился шанс попасть в Юве
SHMEL
SHMEL
25 марта в 13:09
Продать его и делов-то...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 марта в 13:04
Надо сериал снимать. Об уходе Роналдо из Ювентуса
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 12:56
Надо выдвинуть как можно больше условий, а потом от незначительных отказаться.
League1
League1
25 марта в 12:51
Разумные условия.
swed27
swed27
25 марта в 12:05
Реал не продаст Бензема
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ kind pennywise (раскрыть)
25 марта в 11:53
Что же тогда из себя представляет ваша барселона, если их Ювентус, которого ты назвал г****ном, деклассировал на кампноу 0:3?)))
kind pennywise
kind pennywise ответ Ironigor (раскрыть)
25 марта в 11:44
    Gelious
    Gelious
    25 марта в 11:43
    Каждый год миллиард новостей пишут про это. А на деле Роналду постоянно улыбается в Ювентусе и рассказывает, как ему хорошо
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100