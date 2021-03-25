Стало известно условие, при котором Роналду согласен остаться в «Ювентусе»

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25 марта 2021, 11:12

Нападающий «Ювентуса» раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Как сообщается, португалец ещё не определился со своим будущим, он примет решение в конце сезона. Роналду хочет встретиться с руководством туринского клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы команды. Главным условием, при котором Криштиану согласится остаться в «Ювентусе», является усиление состава в летнее трансферное окно.

Португалец хотел бы воссоединиться с в Турине. Если это не получится, Роналду хотел бы, чтобы «Ювентус» купил игрока со схожими характеристиками в линию атаки. Кроме того, Криштиану считает, что туринскому клубу нужно приобрести полузащитника мирового уровня.