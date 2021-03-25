Стало известно условие, при котором Роналду согласен остаться в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
Как сообщается, португалец ещё не определился со своим будущим, он примет решение в конце сезона. Роналду хочет встретиться с руководством туринского клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы команды. Главным условием, при котором Криштиану согласится остаться в «Ювентусе», является усиление состава в летнее трансферное окно.
Португалец хотел бы воссоединиться с Каримом Бензема в Турине. Если это не получится, Роналду хотел бы, чтобы «Ювентус» купил игрока со схожими характеристиками в линию атаки. Кроме того, Криштиану считает, что туринскому клубу нужно приобрести полузащитника мирового уровня.
Его брали только для того,чтобы выиграть лигу Чемпионов,выиграл Ювентус Лигу? Нет.А в чемпионате они и без роналдо всех расскатовали по полной.
Поэтому пускай собирает вещички и ехает на космическую зарплату к шейхам в ПСЖ,Ювентусу от его ухода хуже не будет а денег прибавится.
Его брали только для того,чтобы выиграть лигу Чемпионов,выиграл Ювентус Лигу? Нет.А в чемпионате они и без роналдо всех расскатовали по полной.
Поэтому пускай собирает вещички и ехает на космическую зарплату к шейхам в ПСЖ,Ювентусу от его ухода хуже не будет а денег прибавится.
Заработал, заслужил.
Заработал, заслужил.
Радоваться бы вообще что на контракте...
А он решил "заветеранить" Юве ...игроками с которыми в молодости было нескучно хороводить....
И зачем Юве прислушиваться к игроку ...с которым не так успешен... как в отсутствии данного игрока ???
Многое можно изменить...но ход текущего времени не поддаётся изменениям...
Радоваться бы вообще что на контракте...
А он решил "заветеранить" Юве ...игроками с которыми в молодости было нескучно хороводить....
И зачем Юве прислушиваться к игроку ...с которым не так успешен... как в отсутствии данного игрока ???
Многое можно изменить...но ход текущего времени не поддаётся изменениям...
Что называется, скупой платит дважды.
Что называется, скупой платит дважды.
Ну то что Роналду хочет пригласить Бензема в Ювентус, ну это просто ЛЮТЫЙ БРЕД журналистов.
Ну то что Роналду хочет пригласить Бензема в Ювентус, ну это просто ЛЮТЫЙ БРЕД журналистов.