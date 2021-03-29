Дивеев: «Французы нас ничем не удивили»

Защитник молодежной сборной России прокомментировал поражение от команды Франции.

Сейчас уже стоит уже думать о Дании, побеждать и идти дальше. Мы играли с французами на равных. По владению мяча равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция — Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись — вот и все. Главное, быстро забить, а там игра пойдет. Мы живы, все в порядке. Вы думаете, мы французам проиграем и все? Нет, у нас все нормально. Ничего, поражение, такое бывает. Сейчас будем готовиться к датчанам, у нас есть три дня подготовки.

Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили. Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах — да, недоработали. В первом эпизоде Эдуар оказался более резким, и Паша (Маслов) попал ему в ногу. А во втором мяч во время контратаки попал в руку. У нас тоже был момент у Захаряна. Забей его — все пошло бы по-другому.