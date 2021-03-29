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Дивеев: «Французы нас ничем не удивили»

29 марта 2021, 07:59
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от команды Франции.

Сейчас уже стоит уже думать о Дании, побеждать и идти дальше. Мы играли с французами на равных. По владению мяча равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция — Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись — вот и все. Главное, быстро забить, а там игра пойдет. Мы живы, все в порядке. Вы думаете, мы французам проиграем и все? Нет, у нас все нормально. Ничего, поражение, такое бывает. Сейчас будем готовиться к датчанам, у нас есть три дня подготовки.

Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили. Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах — да, недоработали. В первом эпизоде Эдуар оказался более резким, и Паша (Маслов) попал ему в ногу. А во втором мяч во время контратаки попал в руку. У нас тоже был момент у Захаряна. Забей его — все пошло бы по-другому.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
29 марта в 11:14
Максименко, ты для начала научись пенальти отбивать, как Акинфеев.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
29 марта в 10:27
А чем вас должны были удивить? 6 банок закатить вам или что?
Vladimir808
Vladimir808
29 марта в 10:06
Счёт 2:0 в пользу французов, а так если верить Дивееву, ничего удивительного.)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 09:35
Вы их тоже не удивили!
Ironigor
Ironigor
29 марта в 09:06
Удивительно только, - счёт на табло !!!
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 09:05
К сожалению счет на табло.... игра забывается, а результат остается....
minai
minai
29 марта в 08:52
Как и вы их.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 08:47
Только счёт на табло печальный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 08:43
Ничем не удивили до такой степени, что приходится подсчитывать шансы на выход из группы с учетом удачной первой игры:
mihaluch
mihaluch
29 марта в 08:25
Паша руками и ногами махал вот и домахался.
beefs
beefs
29 марта в 08:02
только двумя голами...
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