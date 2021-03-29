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Обляков: «Игроки сборной Франции физически были мощнее»

29 марта 2021, 08:02
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков рассказал о поражении от французов.

Обидное поражение. Нам не удался небольшой 10-минутный отрезок, когда мы проиграли пару единоборств. Французы сразу наказали нас. Ничего сверхъестественного не произошло. Франция изначально была фаворитом группы, хоть и проиграла датчанам. Сейчас все еще в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем все, что от нас зависит. Надо восстановиться, потом поговорим о Дании. Выйдем на игру с серьезным настроем, как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные ребята, мы способны победить.

Я считаю, мы ни в чем не уступили Франции, если не считать тот отрезок. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы — сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. Но с мячом играли как они хорошо, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли. Повторюсь, плохих настроений после матча в команде нет, все ребята понимают, что пройти дальше возможно.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
29 марта в 09:42
"Но мы и до игры знали, что французы — сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. "

Так вы еще до игры им проиграли! Потому что настроились на поражение и психологически были к нему готовы.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 09:16
Эх Ваня, Ваня !!! У страха глаза 👀 велеки и в штанах полным полно !!!
shlomo
shlomo
29 марта в 09:03
На ошибках учатся....главное, чтобы их больше не повторять...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 08:46
Хорошему танцору всегда, что то мешает.
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 08:41
Больше нашим надо тренироваться.
beefs
beefs
29 марта в 08:25
вот мы любим биться...
STVA 1
STVA 1
29 марта в 08:21
Есть к чему стремится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 08:05
Там такие дядьки мощные играли,а наши на их фоне как школьники!
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