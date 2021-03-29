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Червиченко: «Максименко даже способен затмить Акинфеева»

29 марта 2021, 09:24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ошибки защитника Павла Маслова, которые привели к двум пенальти в ворота молодёжной сборной России в матче 2-го тура групповой стадии молодёжного Евро-2021 с Францией (0:2).

Маслов, конечно, бедовый парень. Помните, был фильм с Пьером Ришаром? У нас он шёл под названием «Невезучие», а во французском прокате назывался «33 несчастья», — это как раз про Маслова. Лично мне показалось, что первого пенальти не было. Маслов выставил ногу, но оперативно успел её убрать — француз завалился. Бедолага Маслов настолько нефартовый, что на нём дают пенальти, которого не было. Будь VAR — первый пенальти вряд ли бы поставили. Стоит отметить, что французы пару раз неплохо так огрели наших футболистов по лицам… Франция уже в начале матча могла лишиться как минимум одного игрока. Именно по этой причине эта деревенская трансляция напрягает.

Думаю, нам надо напрячься и побеждать датчан — ничего сверхъестественного в этом ничего нет. Может быть, Маслова надо перед матчем покрестить или святой водой окатить (смеётся). Играет он неплохо, но какой-то нефартовый парень.

У нас хорошие ребята. Мне очень нравится Максименко. Во время второго пенальти он, конечно, полетел раньше удара. Как раз во втором случае можно было остаться, подождать, посмотреть, куда будет бить соперник. И тогда этот пижонский номер у французов бы не прошёл. Заметил, что очень многие вратари перестали гадать и до последнего ждут — на этом как раз Дзюбу ловят в нашем чемпионате. Максименко ещё молодой, но через два-три года он станет вратарём топового уровня. Мне кажется, Саша даже способен затмить Акинфеева.

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Все комментарии
альсато
альсато
29 марта в 15:19
Есть "рука божья", есть "нога бога", а есть те, над кем Бог-поиздевался.
makkie
makkie
29 марта в 12:28
Максименко ещё молодой, но через два-три года он станет вратарём топового уровня. Мне кажется, Саша даже способен затмить Акинфеева.
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Взял и сглазил, жирный!
LOpp
LOpp
29 марта в 11:44
Максименко пока очень далеко до Акинфеева
oFANATo
oFANATo
29 марта в 11:05
Червиченко, когда кажется креститься надо....
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
29 марта в 10:58
Видимо не за эти)...за его опыт видимо ждут...хотя я лично не жду, годы берут свое и Игорь стал менее надежен...видно по играм ЦСКА...я не сказал, что Игорь был плох в сборной , просто отметил, что и у него были ляпы...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
29 марта в 10:55
Видимо за эти самые ляпы Игоря до сих пор ждут в сборной?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
29 марта в 10:53, ред.
Можно поёрничать конечно, но у Игоря такие ляпы в сборной были, что и вспоминать не хочется...идеальных вратарей нет...как и вообще идеальных людей...
112910415
112910415
29 марта в 10:48
эти разговоры сильно преждевременны
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
29 марта в 10:43
Во первых к 22 годам Игорь уже 4 года играл в сборной. Во вторых Акинфеев отразил почти половину пенальти, установив рекорд, а у Максименко нет пока ни первого, ни второго. И, наконец, не надо фантазий. Оба пенальти на Маслов были железными.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 10:20
Может да,а может нет
За наших
За наших
29 марта в 10:19
ну пока усатый у руля сборной,наврятли кому то из молодых игроков найдется место в рамке..так что пока только на уровне клубов..а чтоб Игорька превзойти,Сашке нужно и за сборную играть на соответствующем уровне..
Байкал-38.
Байкал-38.
29 марта в 10:00
    STVA 1
    STVA 1
    29 марта в 09:33
    Время покажет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 марта в 09:32
    Не не не, легенда43 берёт пенальти на раз-два, у него Нога Бога ещё действует ;) так что без шансОff...
    beefs
    beefs
    29 марта в 09:28
    ну расхвалил, молодец, так и надо...
    cska1948
    cska1948
    29 марта в 09:27
    Червиченко: «Максименко даже способен затмить Акинфеева»
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    Особенно в отражении пенальти...
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