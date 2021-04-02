Участие Мозеса, Зобнина и Крала в матче с «Ростовом» под вопросом

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии Виктора Мозеса, Алекса Крала и Романа Зобнина перед матчем 24-го тура РПЛ против «Ростова».
Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом.
Напомним, что Зобнин и Крал получили травмы в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Мозес травмировался в игре 22-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).
Есть Хендрикс и Умяров.
Весь вопрос, смогут ли они заменить Крала и Зобнина? Другого плана игроки.
Есть Хендрикс и Умяров.
Весь вопрос, смогут ли они заменить Крала и Зобнина? Другого плана игроки.