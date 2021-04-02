Участие Мозеса, Зобнина и Крала в матче с «Ростовом» под вопросом

1617367259

сегодня, 15:40

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии , и перед матчем 24-го тура РПЛ против «Ростова».

Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом.