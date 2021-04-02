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Участие Мозеса, Зобнина и Крала в матче с «Ростовом» под вопросом

сегодня, 15:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.04.2021 в 19:00 Не начался

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии Виктора Мозеса, Алекса Крала и Романа Зобнина перед матчем 24-го тура РПЛ против «Ростова».

Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом.

Напомним, что Зобнин и Крал получили травмы в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Мозес травмировался в игре 22-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:27
Не люблю, когда травмы ведущих игроков влияют на результат игры. Стараясь быть объективным, выражу надежду, что хотя бы двое из троих выйдут на поле.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:59
Ещё ничего не известно. Может кто-то из троих сможет выйти на поле
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:55
Справятся однозначно
makkie
makkie
сегодня в 15:54
Обидно, на носу важный матч - а мы остались без двух основных игроков центра поля.

Есть Хендрикс и Умяров.
Весь вопрос, смогут ли они заменить Крала и Зобнина? Другого плана игроки.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:52
Большая потеря будет
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:43
Участие в игре ростовчан Норманна, Осипенко и Хашимото тоже под вопросом - так что по лазарету пока боевая ничья 3:3
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:41
Это большая проблема..
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