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Крыховяк заразился коронавирусом

30 марта 2021, 11:19
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Грежог Крыховяк заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковски.

Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски оказались положительными. В связи с тем, что Крыховяк выздоравливает, мы начали переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и разрешить ему принять участие в матче с Англией.

Ранее коронавирусом заразился полузащитник сборной Польши Матеуш Клих.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
30 марта в 20:45
Так заразился или выздоравливает?
Где заразился? В Локо или сборной?
Если был уже заражён в Локо то как его отпустили в сборную?
Или в Локо скрывали что он был заражён?
Слишком много вопросов возникает после этой новости.
Сп62
Сп62
30 марта в 20:41
А кто ж теперь будет спасать Локомотив в трудную минуту.
kts99
kts99
30 марта в 19:09
Всем здоровья
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Futurista (раскрыть)
30 марта в 17:21
Так, вроде, через полгода можно если переболел.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 марта в 16:34
Поправляйся ,Гжесь !
Futurista
Futurista
30 марта в 13:10
А мог же привиться где-нибудь в ГУМе...
Василий 50
Василий 50
30 марта в 12:09
Это не есть хорошо...
112910415
112910415
30 марта в 11:54
пусть поправляется и пока отдыхает
Трезвый повар
Трезвый повар
30 марта в 11:45
Если Крыховяк уже выздоравливает значит он заразился ещё находясь в Локо и приехал в сборную уже будучи больным
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
30 марта в 11:41
Во второй раз уже
ОПС
ОПС
30 марта в 11:36
Плохо это. Здоровья!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 11:34
Простые, эти поляки, как сибирский валенок).
"Крыховяк уже выздоравливает. Разрешите нам поиграть".🤣
sv_1969
sv_1969
30 марта в 11:33
Потеря!Здоровья парню
Ironigor
Ironigor
30 марта в 11:25
Очень жаль. Неприятно.
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