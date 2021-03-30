Крыховяк заразился коронавирусом

Полузащитник «Локомотива» Грежог Крыховяк заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковски.
Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски оказались положительными. В связи с тем, что Крыховяк выздоравливает, мы начали переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и разрешить ему принять участие в матче с Англией.
Ранее коронавирусом заразился полузащитник сборной Польши Матеуш Клих.
Где заразился? В Локо или сборной?
Если был уже заражён в Локо то как его отпустили в сборную?
Или в Локо скрывали что он был заражён?
Слишком много вопросов возникает после этой новости.
Где заразился? В Локо или сборной?
Если был уже заражён в Локо то как его отпустили в сборную?
Или в Локо скрывали что он был заражён?
Слишком много вопросов возникает после этой новости.
"Крыховяк уже выздоравливает. Разрешите нам поиграть".🤣
"Крыховяк уже выздоравливает. Разрешите нам поиграть".🤣