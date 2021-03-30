Крыховяк заразился коронавирусом

Полузащитник «Локомотива» заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковски.

Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски оказались положительными. В связи с тем, что Крыховяк выздоравливает, мы начали переговоры с УЕФА , чтобы прояснить ситуацию и разрешить ему принять участие в матче с Англией.