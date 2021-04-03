Зидан: «Когда Азар вернётся на поле? У нас нет плана по Эдену»

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сегодня, 04:19

Главный тренер «Реала» в преддверии матча с «Эйбаром» в 29-м туре чемпионата Испании ответил на вопрос о сроках возвращения на поле , который недавно получил травму поясничной мышцы.

У нас нет плана по Азару. Мы не будем ничего форсировать. Будем идти шаг за шагом. Я не могу точно сказать вам, когда он снова будет играть. Если через 3 дня — тем лучше. Если через 10 дней — хорошо. Мы рады, потому что ему уже лучше.

Вчера Азар вернулся в общую группу «Реала» однако не был включён в заявку на игру с «Эйбаром».