Зидан: «Когда Азар вернётся на поле? У нас нет плана по Эдену»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Эйбаром» в 29-м туре чемпионата Испании ответил на вопрос о сроках возвращения на поле Эдена Азара, который недавно получил травму поясничной мышцы.
У нас нет плана по Азару. Мы не будем ничего форсировать. Будем идти шаг за шагом. Я не могу точно сказать вам, когда он снова будет играть. Если через 3 дня — тем лучше. Если через 10 дней — хорошо. Мы рады, потому что ему уже лучше.
Вчера Азар вернулся в общую группу «Реала» однако не был включён в заявку на игру с «Эйбаром».