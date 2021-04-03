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Зидан: «Когда Азар вернётся на поле? У нас нет плана по Эдену»

сегодня, 04:19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Эйбаром» в 29-м туре чемпионата Испании ответил на вопрос о сроках возвращения на поле Эдена Азара, который недавно получил травму поясничной мышцы.

У нас нет плана по Азару. Мы не будем ничего форсировать. Будем идти шаг за шагом. Я не могу точно сказать вам, когда он снова будет играть. Если через 3 дня — тем лучше. Если через 10 дней — хорошо. Мы рады, потому что ему уже лучше.

Вчера Азар вернулся в общую группу «Реала» однако не был включён в заявку на игру с «Эйбаром».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:24
Азар скоро дешевле биткоина станет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:16
Чтото он не договаривает!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:32
Азару надо команду менять
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:08
Азар сам ничего не знает
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:03
всему свой срок)) всё будет хорошо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:46
Как всегда много текста.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:24
Не надо форсировать выздоровление.
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