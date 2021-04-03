Арустамян: «Хвича ведёт переговоры с „Миланом“ и „Ювентусом“»

Известный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что клубы Серии А интересуются полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
Два гола Хвичи за сборную Грузии в течение десять дней — в ворота Испании и Греции — это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Те же два мяча Кварацхелия забил и за Рубин в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе.
Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса». Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет «Наполи».
Как говорят, большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду «Милана» активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации. Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором «Милана», а когда-то своим напарником по обороне Паоло Мальдини. Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия — Испания.
Ранее сообщалось об интересе к Хвиче со стороны «Баварии».
Кварацхелия: Подержите мою чачу.
Кварацхелия: Ведёт переговоры с Баварией, Ювентусом, Миланом, Боруссией Д и всем остальным земным шаром
Кварацхелия: Подержите мою чачу.
Кварацхелия: Ведёт переговоры с Баварией, Ювентусом, Миланом, Боруссией Д и всем остальным земным шаром
Вроде на Рубин вышли покупатели более чем серьёзные...
Надеюсь казанцы не продадут столь перспективного молодого игрока по его трансфермарктовской стоимости.....
Менее 15-18 млн разговор будет несерьёзным....
Хотя..."нормальные герои всегда идут в обход"....
Имело смысл его изначально продать в Зенит...после чего Хвича сверканул бы в победной серии в группе в ЛЧ....а потом уж затрамплиниться в топ-5...по примеру Леандро Паредеса...ушедшего в ПСЖ за 46 млн....
Удачной сделки ...
Успехов парню в любом итальянском (и не только) клубе....
Вроде на Рубин вышли покупатели более чем серьёзные...
Надеюсь казанцы не продадут столь перспективного молодого игрока по его трансфермарктовской стоимости.....
Менее 15-18 млн разговор будет несерьёзным....
Хотя..."нормальные герои всегда идут в обход"....
Имело смысл его изначально продать в Зенит...после чего Хвича сверканул бы в победной серии в группе в ЛЧ....а потом уж затрамплиниться в топ-5...по примеру Леандро Паредеса...ушедшего в ПСЖ за 46 млн....
Удачной сделки ...
Успехов парню в любом итальянском (и не только) клубе....