Арустамян: «Хвича ведёт переговоры с „Миланом“ и „Ювентусом“»

Известный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что клубы Серии А интересуются полузащитником «Рубина» .

Два гола Хвичи за сборную Грузии в течение десять дней — в ворота Испании и Греции — это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Те же два мяча Кварацхелия забил и за Рубин в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе.

Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса». Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет «Наполи».

Как говорят, большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду «Милана» активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации. Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором «Милана», а когда-то своим напарником по обороне Паоло Мальдини. Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия — Испания.