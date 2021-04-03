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Арустамян: «Хвича ведёт переговоры с „Миланом“ и „Ювентусом“»

сегодня, 17:44

Известный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что клубы Серии А интересуются полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Два гола Хвичи за сборную Грузии в течение десять дней — в ворота Испании и Греции — это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Те же два мяча Кварацхелия забил и за Рубин в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе.

Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса». Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет «Наполи».

Как говорят, большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду «Милана» активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации. Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором «Милана», а когда-то своим напарником по обороне Паоло Мальдини. Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия — Испания.

Ранее сообщалось об интересе к Хвиче со стороны «Баварии».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 22:01
Так, стоп! Агентам можно не суетиться: главный инсайдер страны в курсе и теме. ))
pioner1987
pioner1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:50
    protest58us
    protest58us ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 20:08
    сейчас выход российского клуба в плей-офф лч будет сравним с выходом Апоела в свое время)
    drive45
    drive45
    сегодня в 20:07
    Игрок перспективный , но пузырь вокруг него раздули большой.
    edubokom
    edubokom
    сегодня в 18:54
    Игрок самобытный. В России нет таких. Может Пиняев будет звездой, но это не точно
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 18:53
    Где,где бы сверканул Хвича с Зенитом?))))
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:35
    события могут развиваться стремительно
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:29, ред.
    Рубин на пороге трансферного рекорда...
    Вроде на Рубин вышли покупатели более чем серьёзные...
    Надеюсь казанцы не продадут столь перспективного молодого игрока по его трансфермарктовской стоимости.....
    Менее 15-18 млн разговор будет несерьёзным....

    Хотя..."нормальные герои всегда идут в обход"....
    Имело смысл его изначально продать в Зенит...после чего Хвича сверканул бы в победной серии в группе в ЛЧ....а потом уж затрамплиниться в топ-5...по примеру Леандро Паредеса...ушедшего в ПСЖ за 46 млн....

    Удачной сделки ...
    Успехов парню в любом итальянском (и не только) клубе....
    Альфамен
    Альфамен
    сегодня в 18:28
    Большой привет бывшему руководству Локо,такого игрока профукали,он бы проявил себя ещё и в ЛЧ и стоял бы больше Головина в свое время.Идиоты,что ещё сказать!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:02
    Хвичу продадут за хорошие деньги...
    particular
    particular
    сегодня в 17:52
    Все при деле, - один делает промо, другой крутит демо, третий в полёте, а окружение Хвичи застыло в ожидании долгожданной европейской поклёвки 😉
    David Young
    David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    сегодня в 17:49
    .
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 17:47
    Холанд: "ведёт переговоры с Барселоной, Реалом" и некими АПЛ клубами.
    Кварацхелия: Подержите мою чачу.

    Кварацхелия: Ведёт переговоры с Баварией, Ювентусом, Миланом, Боруссией Д и всем остальным земным шаром
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 17:46
    Когда выпьет?
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