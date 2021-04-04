Давид Луис пропустит минимум три недели из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» рассказал о травме колена защитника .

Понадобится ли ему операция? Мы ещё не знаем. Есть несколько вариантов. Это может быть консервативное лечение или операция. Сейчас мы общаемся с врачами, чтобы принять правильное решение. Но он будет отсутствовать минимум несколько недель.

Сыграет ли Луис в нынешнем сезоне? Я не знаю. Это будет зависеть от того, какое решение мы примем. Если это будет консервативное лечение, то он восстановится быстро. Если ему потребуется операция, то это займёт больше времени.