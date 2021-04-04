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Давид Луис пропустит минимум три недели из-за травмы

вчера, 09:22

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме колена защитника Давида Луиса.

Понадобится ли ему операция? Мы ещё не знаем. Есть несколько вариантов. Это может быть консервативное лечение или операция. Сейчас мы общаемся с врачами, чтобы принять правильное решение. Но он будет отсутствовать минимум несколько недель.

Сыграет ли Луис в нынешнем сезоне? Я не знаю. Это будет зависеть от того, какое решение мы примем. Если это будет консервативное лечение, то он восстановится быстро. Если ему потребуется операция, то это займёт больше времени.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продлить контракт с Давидом Луисом.

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Мaлик
Мaлик
вчера в 10:07
Печальная новость...здоровья
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:36
Не так уж и много он пропустит.
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