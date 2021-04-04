Иличич может продолжить карьеру в «Милане»

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вчера, 11:41

Полузащитник «Аталанты» может сменить клубную прописку.

Как сообщается, «Милан» контактировал с командой из Бергамо, чтобы узнать о готовности клуба расстаться со своим футболистом. Контракт Иличича действует до лета 2022 года, поэтому «Аталанта» будет готова отпустить полузащитника этим летом за 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Иличич провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 9 результативных передач. Ещё одним претендентом на футболиста является «Интер».