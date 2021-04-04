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Иличич может продолжить карьеру в «Милане»

вчера, 11:41

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может сменить клубную прописку.

Как сообщается, «Милан» контактировал с командой из Бергамо, чтобы узнать о готовности клуба расстаться со своим футболистом. Контракт Иличича действует до лета 2022 года, поэтому «Аталанта» будет готова отпустить полузащитника этим летом за 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Иличич провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 9 результативных передач. Ещё одним претендентом на футболиста является «Интер».

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Ozabot
Ozabot
вчера в 15:18
Было бы отличным трансфером как раз на самую проблемную зону атаки. Кастильехо и Салемакерса выкинуть, а на правый фланг поставить Иличича и будет классный фланговый дуэт с Калабрией, который тоже хорошо подключается вперед. Плюс брутальный Ребич или бегун Леао на тиски с левой стороны и Хакан в центре для распасовки. Поджать сзади Кессье, Тео и Беннасером и можно давить штрафную зону любого противника.
Получится вполне сильное трио атакующих хавов со Златаном на острие. Хотя и Златана надо менять на сильного центрфорварда.
Ozabot
Ozabot ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:12
У него немного натянутые отношения с Гасперини еще со времен конфликта и ухода Гомеса.
112910415
112910415
вчера в 12:16
весьма неожиданно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:59
А чем ему Аталанта нехороша ???
beefs
beefs
вчера в 11:53
хороший игрок достойный в Милан...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:47
Неплохое продолжение карьеры будет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Может быть и повезёт в Милане, а может быть и нет .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:42
А надо ему это?
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