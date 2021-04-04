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Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»

вчера, 17:20

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о возможном уходе форварда Харри Кейна в другой клуб.

Я не обсуждал с ним его будущее. Он отлично работает каждый день. Он профессионал, который предан команде. Он отлично играет. Поэтому мне с ним не о чем говорить.

У него осталось еще три года по нынешнему контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет обсудить со мной это, но пока он по этому поводу ко мне не обращался.

Также недавно Моуриньо ответил своим критикам.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 21:25
Нужно уходить в тотенхеме трофеев не будет, это все понимают
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:04
Кейну надо уходить из Тоттенхэма в ТОП клуб. Со шпорами он ничего не добьется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:44
Видно что них конфликт!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:42
Конечно Кейна не хочется терять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:28
Да куда ему идти??? Это его клуб!!! А уходить в неизвестность , - какой смысл ?!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:21
Это будет потеря...
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