Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился мнением о возможном уходе форварда в другой клуб.

Я не обсуждал с ним его будущее. Он отлично работает каждый день. Он профессионал, который предан команде. Он отлично играет. Поэтому мне с ним не о чем говорить.

У него осталось еще три года по нынешнему контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет обсудить со мной это, но пока он по этому поводу ко мне не обращался.