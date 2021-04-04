Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о возможном уходе форварда Харри Кейна в другой клуб.
Я не обсуждал с ним его будущее. Он отлично работает каждый день. Он профессионал, который предан команде. Он отлично играет. Поэтому мне с ним не о чем говорить.
У него осталось еще три года по нынешнему контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет обсудить со мной это, но пока он по этому поводу ко мне не обращался.
Также недавно Моуриньо ответил своим критикам.