Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны» и ПСЖ Людовик Жюли считает, что нападающий парижан Неймар похож на легендарного бразильца Роналдиньо.
Я хочу сравнить Роналдиньо и Неймара в плане их карьеры. У них есть всё, но они не выкладываются на сто процентов, чтобы стать ещё лучше.
Новый контракт Неймара? Он показывает свою любовь и преданность клубу, это очень важно.
Небо и Земля !!!
Небо и Земля !!!
на голову выше, в смысле невероятной скорости, да ещё с умопомрачительным дриблингом!!!
на голову выше, в смысле невероятной скорости, да ещё с умопомрачительным дриблингом!!!