Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны» и ПСЖ считает, что нападающий парижан Неймар похож на легендарного бразильца Роналдиньо.

Я хочу сравнить Роналдиньо и Неймара в плане их карьеры. У них есть всё, но они не выкладываются на сто процентов, чтобы стать ещё лучше.

Новый контракт Неймара? Он показывает свою любовь и преданность клубу, это очень важно.