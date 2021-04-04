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Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо

вчера, 16:27

Бывший футболист «Барселоны» и ПСЖ Людовик Жюли считает, что нападающий парижан Неймар похож на легендарного бразильца Роналдиньо.

Я хочу сравнить Роналдиньо и Неймара в плане их карьеры. У них есть всё, но они не выкладываются на сто процентов, чтобы стать ещё лучше.

Новый контракт Неймара? Он показывает свою любовь и преданность клубу, это очень важно.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 20:58
хравнил, х...й с гусиной шеей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
Даже комментировать не хочется, - Полный Бред !!!
Небо и Земля !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:46
Неймару до него как до луны!
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 17:34
Он показывает любовь и преданность на деньги
allemz
allemz
вчера в 17:30
Бредит Людовик
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:29
как можно сравнить 66 с пальцем? Зубастик по-любму круче остается :(
shur
shur
вчера в 17:28
...потому что по жизни оба ра.пи.дяи, гуляки и повесы, но Рональдиньо конечно
на голову выше, в смысле невероятной скорости, да ещё с умопомрачительным дриблингом!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 17:15
Сравнивать Нея с Рони? Пффф..
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:50
Неймару очень далеко до Волшебника!Тот не выкладывался и был лучшим!Этот только по полю катается!
youtomee
youtomee
вчера в 16:34
они похоже только тем, что оба из Бразилии...и на этом все
drug01
drug01
вчера в 16:33
Каждый имеет право так думать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:29
До Роналдиньо ему далеко
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