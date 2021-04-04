Федотов: «Пенальти в ворота „Тамбова“ – правильное решение»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизодам с назначением двух пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА (1:1, перерыв).

Пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Тамбовом» назначен по делу. Сыграть в мяч Дивеев не успел и попал игроку «Тамбова», который прикрывал мяч корпусом, в ногу. Это нарушение правил. Мешков был в хорошей позиции и сразу назначил 11-метровый удар.

Что касается второго пенальти, то Мешков пропустил момент, помощник помочь не мог. Алиев поднимал руку, она в неестественном положении, поэтому назначить 11-метровый в ворота «Тамбова» – правильное решение.