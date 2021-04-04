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Федотов: «Пенальти в ворота „Тамбова“ – правильное решение»

вчера, 17:30
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизодам с назначением двух пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА (1:1, перерыв).

Пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Тамбовом» назначен по делу. Сыграть в мяч Дивеев не успел и попал игроку «Тамбова», который прикрывал мяч корпусом, в ногу. Это нарушение правил. Мешков был в хорошей позиции и сразу назначил 11-метровый удар.

Что касается второго пенальти, то Мешков пропустил момент, помощник помочь не мог. Алиев поднимал руку, она в неестественном положении, поэтому назначить 11-метровый в ворота «Тамбова» – правильное решение.

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ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:20
Ну ЦСКА в чем виноват. Мне лично это правило не нравятся. Первые два пенальти и пенальти на марио в матче с зенитом это очень глупые но таковы правила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:18
Не надо переводить стрелки, лучше загибайте пальцы на пенальти. Три только за сегодня. Все за руки. Точнее бить по рукам, и будут победы...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
Первые два пенальти очень похожи на пенальти в мптче с зенитом. Там тоже все проплачено?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:34
Все пенальти назначены правильно!
Качественная работа судей на VAR
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:12
Федотов третейский судья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
Походу, Олич научил ребят попадать в штрафной в руку защитникам, а гинер приплачивает за точку. Ну и немножко деятелям типа Федотова.
Все 3 пенальти коней были по делу, спросите у Федотова...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:47
Наши должны побеждать Тамбов без пенальти.
shlomo
shlomo
вчера в 17:46
Все правильно ...пока...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:41
Тамбов творит чудеса.
beefs
beefs
вчера в 17:40
вот все и выяснили...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
Мяч попал в руку . Конечно правильное решение.
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