Жиго получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

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сегодня, 00:20

Защитник «Спартака» получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2). Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Самуэль получил сотрясение мозга в столкновении с Алмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование.

Жиго был заменен на 80-й минуте.

