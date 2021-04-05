Жиго получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2). Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
Самуэль получил сотрясение мозга в столкновении с Алмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование.
Жиго был заменен на 80-й минуте.
Вчера до последнего спорил с врачами и не хотел уходить с поля в ответственный отрезок матча.
Надеюсь, всё будет хорошо и с Локо Саму сыграет!
Вчера до последнего спорил с врачами и не хотел уходить с поля в ответственный отрезок матча.
Надеюсь, всё будет хорошо и с Локо Саму сыграет!