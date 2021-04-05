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Жиго получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

сегодня, 00:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2). Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Самуэль получил сотрясение мозга в столкновении с Алмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование.

Жиго был заменен на 80-й минуте.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:21
Жиго - боец, каких поискать!
Вчера до последнего спорил с врачами и не хотел уходить с поля в ответственный отрезок матча.
Надеюсь, всё будет хорошо и с Локо Саму сыграет!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:25
Здоровья! Лучший ЦЗ РПЛ...
112910415
112910415
сегодня в 08:07
всё будет хорошо !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:05
Надеюсь травма окажется не серьёзной и Жиго сможет играть в следующем матче
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:03
Здоровья Жиго! Отличный игрок и настоящий спартач!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:01
Смотря какое сотрясение.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:47
Серьёзная потеря, но травма не серьёзная, быстро поправится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Здоровья ему побольше...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:41
Вроде не сильно сталкнулись!
112910415
112910415
сегодня в 06:19
а ведь продолжил игру !..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:35
Хоть не зря бился - победили.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:29
Скорейшего выздоровления игроку - тут уж действительно неприятная случайность произошла даже без намека на умысел...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:26
Парню скорейшего выздоровления.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:19
Скорейшего выздоровления.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:12
Придумали специальную дополнительную замену на случай сотрясения, а ей всё равно никто не пользуется :)
ABir
ABir
сегодня в 00:37
Скорейшего выздоровления Самуэлю!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:33
Здоровья Жиго.
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