ГлавнаяНовости

Роналду попросил «Ювентус» приобрести Марсело

09 апреля 2021, 10:16

Источник со ссылкой на Sport.es сообщает, что защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду попросил руководство «Юве» прибрести 32-летнего Марсело.

Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Ранее уже ходили разговоры, что Марсело хочет расторгнуть контракт с «Реалом».

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 17:53
До прихода Роналду, Ювентус дважды в финале ЛЧ играл, каждый сезон Серию А и Кубок брал.

Как видишь в зоне ЛЕ не болтался
Мessi 10
Мessi 10 ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 16:39
    Навзир
    Навзир
    09 апреля в 14:23
    А шо это, кристине некуда палец сувать ? 😂
    петр сидоров
    петр сидоров
    09 апреля в 14:03
    совсем берега попутала кристинка
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ ilyafrom (раскрыть)
    09 апреля в 13:24
    А что за результаты только один он отвечает ? Остальные не причем ?
    ilyafrom
    ilyafrom ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    09 апреля в 13:14
    Не смотри на статистику Роналду, смотри на результаты команды.
    sash71
    sash71
    09 апреля в 12:59
    Марсело ещё вполне может побегать на хорошем уровне пару тройку лет......так, что Юве он точно не ослабит
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ ilyafrom (раскрыть)
    09 апреля в 12:39
    Как может лучший бомбардир команды , быть худшим трансфером ?
    Мessi 10
    Мessi 10
    09 апреля в 12:04
    Мало ли что он просит. Трансферы клуба определяет тренер и руководство клуба.
    ilyafrom
    ilyafrom
    09 апреля в 12:00
    Сам на дно команду опускает, теперь и еще подмога нужна? Роналду - худший трансфер за последние годы
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 апреля в 11:39
    Своих уже переманивает, Ювентус на бабки разводят
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 апреля в 10:39
    Всегда возмущало, когда игроки, пусть и не рядовые, просят хозяев купить его кореша, земляка или родственника. Т.е. его личные хотелки должен выполнить кто-то другой.
    По аналогии, любовница хочет колечко с брюликом, а купить его должен папик.
    Ну хочет Рон тоже немолодого Марсело, приди к руководству, предложи личных денег на трансфер. Может, они и рассмотрят его хотелки. Было бы честнее...
    112910415
    112910415
    09 апреля в 10:39
    беспокойный такой ...
    Ironigor
    Ironigor
    09 апреля в 10:35
    А Марсело бы точно усилил Юве!!!
    И кстати,прошу заметить Рон попросил руководство клуба, а никак некоторые инопланетяне ставят условия своиму руководству Барсы . Всем Добра !!!
    beefs
    beefs
    09 апреля в 10:31
    Рон есть Рон, имеет свое мнение...
    Гражданин России
    Гражданин России
    09 апреля в 10:25
    Уберите эту португальскую путану. Вот увидите, вернется тот самый Ювентус.
    Эта принцесса тянет клуб на дно, в том числе и финансовое.
    Сварожич
    Сварожич
    09 апреля в 10:19
    Ну что тут еще сказать.....если каждый будет просить, то
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100