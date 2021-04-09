Роналду попросил «Ювентус» приобрести Марсело

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09 апреля 2021, 10:16

Источник со ссылкой на Sport.es сообщает, что защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду попросил руководство «Юве» прибрести 32-летнего Марсело.

Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Ранее уже ходили разговоры, что Марсело хочет расторгнуть контракт с «Реалом».