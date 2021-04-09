Роналду попросил «Ювентус» приобрести Марсело

Источник со ссылкой на Sport.es сообщает, что защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду попросил руководство «Юве» прибрести 32-летнего Марсело.
Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
Ранее уже ходили разговоры, что Марсело хочет расторгнуть контракт с «Реалом».
Как видишь в зоне ЛЕ не болтался
Как видишь в зоне ЛЕ не болтался
По аналогии, любовница хочет колечко с брюликом, а купить его должен папик.
Ну хочет Рон тоже немолодого Марсело, приди к руководству, предложи личных денег на трансфер. Может, они и рассмотрят его хотелки. Было бы честнее...
По аналогии, любовница хочет колечко с брюликом, а купить его должен папик.
Ну хочет Рон тоже немолодого Марсело, приди к руководству, предложи личных денег на трансфер. Может, они и рассмотрят его хотелки. Было бы честнее...
И кстати,прошу заметить Рон попросил руководство клуба, а никак некоторые инопланетяне ставят условия своиму руководству Барсы . Всем Добра !!!
И кстати,прошу заметить Рон попросил руководство клуба, а никак некоторые инопланетяне ставят условия своиму руководству Барсы . Всем Добра !!!
Эта принцесса тянет клуб на дно, в том числе и финансовое.
Эта принцесса тянет клуб на дно, в том числе и финансовое.