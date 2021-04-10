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Зидан: «Не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси»

10 апреля 2021, 06:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне Эль Класико выразил надежду на то, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не покинет каталонскую команду этим летом.

Я не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси. Пусть лучше он останется в «Барселоне». Ему там хорошо. И если он останется, это будет хорошо для Ла Лиги.

Месси не забивал в Класико с сезона-2017/18? Мы знаем, что из себя представляет Месси. Он может не забивать голы, но мы знаем, каким игроком он является. Это так, но мы играем с «Барселоной», где все игроки очень хороши. Мы постараемся нивелировать их сильные стороны, потому что их слишком много.

Недавно появилась информация о том, что Месси выдвинул ряд требований президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

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Все комментарии
RR117
RR117 ответ Gahi (раскрыть)
10 апреля в 12:03
Лионель Месси забил 26 голов Реалу, когда Барселона кишила такими суперзвездами, что яблоку не где было упасть.

Сколько голов забил Месси Реалу, после ухода Хави с Иньестой?

Даже Суарес и тот продуктивнее был чем Месси, после своего прихода в Барселону.
Gahi
Gahi ответ RR117 (раскрыть)
10 апреля в 09:46
Лионель Месси забил 26 голов в Эль Класико. Это столько же, сколько записали на свой счет все нынешние игроки «Реала». И у него есть сегодня хороший шанс обойти их всех, если только Великий Зидан придумает как остановить Месси. Удачи
RR117
RR117
10 апреля в 08:46
Gahi￼
Сегодня 07:54
Месси это великий футболист, а для Барселоны тем более все успехи последних лет в клубе связаны с его именем.
__________________________

Успехи Барсеелоны последних лет связанные с именем Месси:

3 - 0
4 - 0
8 - 2
ухожу из Барселоны
4 - 1

Врагу не пожелаешь таких успехов.
112910415
112910415
10 апреля в 08:09
великое дерби, великая эпоха
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 08:03
Узнаем летом...
Gahi
Gahi
10 апреля в 07:54
Месси это великий футболист, а для Барселоны тем более все успехи последних лет в клубе связаны с его именем. Противостояние между Реалом и Барселоной в составе которой есть Месси это нечто больше чем классика последних лет, наличие в команде противника такого калибра игрока всегда является хорошей мотивацией, для того чтобы настроить свою команду против соперника. И Зинедин Зидан это хорошо понимает что в какой бы форме не был Лионель Месси, но если он выходит играть против твоей команды то это всегда доставляет твоей команде много хлопот когда он в составе. За последние 20 игр между Реалом и Барселоной было всего 4 ничейных матча, в 9 одержала победу Барселона, а в 7 праздновали победу в Реале кстати последнею игру которая состоялось 24.10.2020, они выиграли в гостях со счётом 3-1. Как сложится игра в этом матче сказать трудно шансы соперников равны 50/50, но то что это противостояние команд привлечёт большое количество зрителей то в этом нет сомнения. Удачи, ЭЛЬ КЛАСИКО.
Ванечка
Ванечка
10 апреля в 07:43
Ну в принципе все правильно сказал..
swed27
swed27
10 апреля в 07:38
Да никуда он из барсы не денется
Василий 50
Василий 50
10 апреля в 07:38
Ну лукавит же Зидан.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 07:32
Надоели уже эти комплименты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 06:57
Дак пригласи его в Реал...
R.Carlos.
R.Carlos.
10 апреля в 06:47
Месси надо задуматься - выходить ли на поле
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