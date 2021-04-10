Зидан: «Не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне Эль Класико выразил надежду на то, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не покинет каталонскую команду этим летом.
Я не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси. Пусть лучше он останется в «Барселоне». Ему там хорошо. И если он останется, это будет хорошо для Ла Лиги.
Месси не забивал в Класико с сезона-2017/18? Мы знаем, что из себя представляет Месси. Он может не забивать голы, но мы знаем, каким игроком он является. Это так, но мы играем с «Барселоной», где все игроки очень хороши. Мы постараемся нивелировать их сильные стороны, потому что их слишком много.
Недавно появилась информация о том, что Месси выдвинул ряд требований президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.
Сколько голов забил Месси Реалу, после ухода Хави с Иньестой?
Даже Суарес и тот продуктивнее был чем Месси, после своего прихода в Барселону.
Сколько голов забил Месси Реалу, после ухода Хави с Иньестой?
Даже Суарес и тот продуктивнее был чем Месси, после своего прихода в Барселону.
Сегодня 07:54
Месси это великий футболист, а для Барселоны тем более все успехи последних лет в клубе связаны с его именем.
__________________________
Успехи Барсеелоны последних лет связанные с именем Месси:
3 - 0
4 - 0
8 - 2
ухожу из Барселоны
4 - 1
Врагу не пожелаешь таких успехов.
Сегодня 07:54
Месси это великий футболист, а для Барселоны тем более все успехи последних лет в клубе связаны с его именем.
__________________________
Успехи Барсеелоны последних лет связанные с именем Месси:
3 - 0
4 - 0
8 - 2
ухожу из Барселоны
4 - 1
Врагу не пожелаешь таких успехов.