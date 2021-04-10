Зидан: «Не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси»

Главный тренер «Реала» накануне Эль Класико выразил надежду на то, что капитан «Барселоны» не покинет каталонскую команду этим летом.

Я не хочу, чтобы это было последнее Класико для Месси. Пусть лучше он останется в «Барселоне». Ему там хорошо. И если он останется, это будет хорошо для Ла Лиги.

Месси не забивал в Класико с сезона-2017/18? Мы знаем, что из себя представляет Месси. Он может не забивать голы, но мы знаем, каким игроком он является. Это так, но мы играем с «Барселоной», где все игроки очень хороши. Мы постараемся нивелировать их сильные стороны, потому что их слишком много.