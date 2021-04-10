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Артета: «Выход „Арсенала“ в еврокубки — это наша ответственность»

10 апреля 2021, 07:54

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему того, что лондонский клуб рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон.

Испытываем ли мы давление от того, что «Арсенал» может не попасть в еврокубки? Это не давление, это наша ответственность. Клуб, который мы представляем, предъявляет высокие требования, и это минимум того, о чём с нас могут спрашивать. Мы должны работать над тем, чтобы достичь этих целей.

Это правда, что есть несколько хороших примеров команд, которые перезапустились [не попав в еврокубки], и это помогло их проекту, но я бы предпочёл играть в Европе.

Где будет находиться «Арсенал», если лишится еврокубков? Слишком много «если». Я предпочитаю мыслить иначе — что если мы выйдем в еврокубки и выиграем Лигу Европы?

Напомним, в первом домашнем четвертьфинальном матче Лиги Европы «Арсенал» не смог переиграть «Славию» (1:1).

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Сварожич
Сварожич
10 апреля в 09:53
Да... не тот Арсенал...ой не тот
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 08:16
Много разговоров, дел мало
112910415
112910415
10 апреля в 08:05
слова можно разные говорить, а оптимизма-то нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 08:03
Проблема будет выйти...
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 08:02
Для середняка тяжело выйти в еврокубки
ОПС
ОПС
10 апреля в 08:01
Дождемся ответного матча.
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