Артета: «Выход „Арсенала“ в еврокубки — это наша ответственность»

Главный тренер «Арсенала» высказался на тему того, что лондонский клуб рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон.

Испытываем ли мы давление от того, что «Арсенал» может не попасть в еврокубки? Это не давление, это наша ответственность. Клуб, который мы представляем, предъявляет высокие требования, и это минимум того, о чём с нас могут спрашивать. Мы должны работать над тем, чтобы достичь этих целей.

Это правда, что есть несколько хороших примеров команд, которые перезапустились [не попав в еврокубки], и это помогло их проекту, но я бы предпочёл играть в Европе.

Где будет находиться «Арсенал», если лишится еврокубков? Слишком много «если». Я предпочитаю мыслить иначе — что если мы выйдем в еврокубки и выиграем Лигу Европы?