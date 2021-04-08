Добрый вечер с Лигой Европы: 3-кратный победитель сразится с главной сенсацией, «Аякс» и «Рома» разыграют путевку в полуфинал

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вчера, 14:53

Зажигательный футбольный вечер четверга.

Четверг с Лигой Европы — это, как минимум, отличный способ мягко выйти из запойного мид-уика с Лигой чемпионов, которая на этой неделе щедро опьяняла футбольных болельщиков разборками «Реала» с «Ливерпулем» и повторением финала предыдущего розыгрыша «Бавария» — ПСЖ . Было горячо, весело, а кому-то — больно, но неизменно любопытно и интересно. А теперь продолжаем с Лигой Европы, которая традиционно обделена вниманием на ранних стадиях, но расцветает и притягивает взгляды по мере продвижения по плей-офф. Четвертьфинал — отличная точка входа в турнир, здесь уже нет слабаков, а давление приближающего финала еще не столь сильно, чтобы команды играли в закрепощенный футбол на результат.

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»

Еще в сезоне 2018/19 «Гранада» выступала в испанской Сегунде, а два года спустя вошла в восьмерку лучших команд Лиги Европы и сразится с «Манчестер Юнайтед» за выход в полуфинал. Большое дело для маленького клуба, который проводит дебютный сезон в еврокубках. И даже встреча с таким грандом, как МЮ , не заставит команду Диего Мартинеса остановиться и сдаться без боя.

1. «Манчестер Юнайтед» вторую весну подряд проводит с Лигой Европы, хотя этот еврокубковый сезон манкунианцы начинали в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше ЛЕ «красные дьяволы» дошли до полуфинала, где уступили клубу из Андалусии — «Севилье». «Гранада» тоже представляет это автономное сообщество, расположенное на юге Испании. От Севильи до Гранады в тихом сумраке ночей меньше 300 километров, и во время новой встречи с андалузской командой в Лиге Европы МЮ , конечно, хочет услышать серенаду, а не стук мечей о собственные доспехи.

2. На стадии 1/8 финала «Гранада» выбила норвежский «Мольде» — бывший клуб Оле-Гуннара Сульшера. Главный тренер манкунианцев обратил внимание на это обстоятельство:

Они обыграли «Мольде», в котором я работал, а «Мольде» сейчас очень силен. Да, я позвонил в Норвегию и получил отчеты, но мы сделали и собственный анализ. Конечно, я посмотрел оба матча между «Гранадой» и «Мольде». Как минимум, мне снова хотелось увидеть, как играет «Мольде»!

3. «Манчестер Юнайтед» уже выбил один испанский клуб по ходу плей-офф Лиги Европы: в 1/16 финала досталось «Реалу Сосьедад» — 4:0 в первом матче и 0:0 в ответной игре.

«Арсенал» — «Славия»

Полузащитник «Славии» Якуб Громада назвал «фантастикой» путь своей команды в Лиге Европы, а также признался, что матчи против «Арсенала» будут для него особенными, ведь он с детства болеет за лондонский клуб. Однако на поле болельщикам не место, каждый футболист «Славии» постарается провести очередной лучший матч в жизни и укрепить красно-белых пражан в статусе Грозы Британии.

1. «Славия» оставила за бортом Лиги Европы уже два британских клуба — английский «Лестер» и шотландский «Рейнджерс», причем действовали чехи по одинаковой схеме: ничья в домашнем матче и победа со счетом 2:0 на выезде.

2. В сезоне 2018/19 «Славия» тоже добралась до четвертьфинала Лиги Европы, где была остановлена «Челси». Тогда-то Давид Луис с Алексом Кралом и сделали тот знаменитый снимок, на котором зашкаливает кудрявость. «Арсенал» в том же розыгрыше добрался до финала, где тоже уступил «Челси».

3. В 2007 году «Арсенал» и «Славия» сошлись на групповой стадии Лиги чемпионов, и в Лондоне «канониры» нанесли пражанам самое крупное поражение в их еврокубковой истории — 7:0. Забивали Фабрегас, Уолкотт, Глеб и Бендтнер.

«Аякс» — «Рома»

Самая яркая афиша четвертьфиналов Лиги Европы — встреча знаменитых клубов из Амстердама и Рима, которые нацеливаются на победу в турнире. «Рома» стоит за честь Италии, а «Аякс» намерен продлить мощную домашнюю серию в Лиге Европы.

1. «Рома» — единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках, а ведь в плей-офф стартовали 6 команд. Но «Ювентус», «Аталанта» и «Лацио» не смогли преодолеть первый же весенний раунд Лиги чемпионов, а «Наполи» и «Милан» уже покинули Лигу Европы.

2. Сегодня «Аякс» может продлить до 11 матчей выдающуюся серию из домашних побед в основной сетке Лиги Европы. Амстердамцы выиграли 10 подряд матчей на своем поле, а началась эта серия еще осенью 2016-го. А вот и список жертв: «Стандард», «Сельта», «Панатинаикос», «Легия», «Копенгаген», «Шальке», «Лион», «Хетафе», «Лилль» и «Янг Бойз».

3. В предыдущий раз пути «Аякса» и «Ромы» пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов 2002/03. Встречу в Амстердаме тогда выиграли хозяева со счетом 2:1, а авторами голов стали Златан Ибрагимович, Яри Литманен и Габриэль Батистута.

«Динамо» (Загреб) — «Вильярреал»

Хет-трик Мирослава Оршича в ответном матче 1/8 финала позволил загребскому «Динамо» сотворить главную сенсацию текущего розыгрыша: хорваты совершили камбэк в противостоянии с «Тоттенхэмом», выиграв 3:0 после поражения от команды Жозе Моуриньо 0:2. Но у «Вильярреала» есть свой козырь в лице Унаи Эмери, который является рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Лиге Европы.

1. По ходу плей-офф Лиги Европы (непосредственно перед ответным матчем против «Тоттенхэма») у загребского «Динамо» сменился главный тренер. Причина нетривиальная: Зорана Мамича приговорили к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения по делу о коррупции. Теперь у «Динамо» законопослушный тренер с зашкаливающим количеством согласных букв подряд в фамилии — Дамир Крзнар.

2. Главный тренер «Вильярреала» — самый опытный и успешный тренер в истории Лиги Европы. Унаи Эмери провел 88 матчей в этом турнире и трижды поднимал над головой Кубок УЕФА (победы с «Севильей» в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2015/16).

3. Команды встречались на групповой стадии Лиги Европы 2010/11, и тогда обменялись домашними победами: в Загребе динамовцы выиграли 2:0, но в ответной встрече «желтая субмарина» реабилитировалась — 3:0. Если бы это было двухматчевое противостояние на вылет, то получился бы яркий камбэк. Как у «Динамо» в битве с «Тоттенхэмом».