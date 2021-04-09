Дебюты Ганчаренко и Стукалова, дерби привыкших к победам «Спартака» и «Локо». 25-й тур РПЛ приготовил футбольные угощения

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вчера, 21:35

В ожидании голов и красивой игры.

«Химки» — «Тамбов»

1. В предыдущем туре Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Зениту» (0:2) и прервали десятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате, состоявшую из 8 побед и 2 ничьих.

2. «Тамбов» проиграл все 6 весенних матчей (5 встреч в чемпионате и кубковая встреча против «Локомотива») с общим счетом 2:19. «Тамбов» — худшая команда РПЛ по набранным очкам, по пропущенным мячам и по разнице забитых и пропущенных.

3. В первом круге «Тамбов» выиграл у «Химок» со счетом 1:0, единственный гол забил Валерий Чуперка, которого уже нет в команде. Впрочем, как и остальных 13 футболистов «Тамбова», принимавших участие во встрече 3-го тура с «Химками».

«Уфа» — «Ахмат»

1. В среду «Ахмат» и «Уфа» играл в четвертьфинале Кубка России в Грозном, где хозяева победили 1:0, а гости остались крайне недовольны судейством, растормошив вечеринку громким «Ку-ку!».

2. Неделю назад «Уфа» рассталась с Рашидом Рахимовым, а в матче с «Ахматом» дебютирует новый главный тренер — Алексей Стукалов. Для 37-летнего специалиста это первый опыт в Премьер-Лиги, до этого он работал с саратовским «Соколом» в ПФЛ и с московским «Велесом» в ФНЛ .

3. С учетом кубковой игры в среду у «Ахмата» 6 побед над «Уфой» в 7 последних матчах, а Андрей Талалаев с тренерской скамьи выиграл оба матча у «горожан».

«Ростов» — «Рубин»

1. «Ростов» не проигрывал «Рубину» в шести последних матчах (3 победы и 3 ничьи) и потерпел всего лишь 1 поражение в 11 матчах за шесть лет. Свою последнюю победу в этом противостоянии казанцы одержали в октябре 2017-го под руководством Курбана Бердыева, когда выиграли в гостях со счетом 1:0.

2. Тренерское противостояние Карпина и Слуцкого насчитывает уже 14 матчей, большую часть очных встреч Валерий Георгиевич и Леонид Викторович провели у руля «Спартака» и ЦСКА соответственно. Преимущество на стороне Слуцкого: 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения.

3. «Рубин» одержал победы в 4 из 5 весенних матчей, в то время как «Ростов» в 4 из 5 матчей победить не смог. Победа у команды Валерия Карпина после возобновления сезона только одна — над «Ротором» в гостях (4:0).

«Арсенал» — «Краснодар»

1. Виктор Ганчаренко проведет первый матч в качестве главного тренера «Краснодара».

2. 13 марта, когда Ганчаренко был еще тренером ЦСКА , «армейцы» под его руководством сенсационно проиграли в Туле со счетом 1:2. Это была предпоследняя капля перед увольнением Виктора Михайловича из ЦСКА , которому осталось только проиграть «Зениту». Внезапно белорусский тренер получил возможность взять реванш у «Арсенала» и Парфенова уже в этом сезоне.

3. У туляков только одна победа в последних 13 матчах — над ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко. Эта же встреча является единственной за 10 туров, в которой «Арсенал» сумел поразить чужие ворота.

«Динамо» — «Урал»

1. В середине недели «Динамо» сенсационно вылетело из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» (0:2), которые проводят этот сезон в ФНЛ .

2. «Уралу» нужно постараться забить первым, ведь «бело-голубые» лишь однажды в этом сезоне сумели набрать очки в матче, где соперник открыл счет — против раздробленного «Краснодара», который остался в меньшинстве и проиграл 2:3, ведя 2:0.

3. В составе «Урала» против «бело-голубых» могут сыграть сразу три бывших динамовца: Владимир Рыков, Игорь Калинин и Павел Погребняк. Велика вероятность, что все трое выйдут в стартовом составе.

«Сочи» — «Зенит»

1. «Зенит» выиграл у «Сочи» все три матча в рамках РПЛ .

2. За 2 года и 10 месяцев, прошедшие с момента появления ФК «Сочи» на футбольной карте, из «Зенита» в этот клуб перешли уже 11 футболистов: Новосельцев, Цаллагов, Полоз, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Мевля, Кокорин, Маммана и Прохин.

3. Тренер Владимир Федотов проиграл «Зениту» 5 из 5 матчей у руля «Оренбурга» и «Сочи».

«Локомотив» — «Спартак»

1. Встречаются самые мощные команды последних недель: «Локомотив» по весне одержал 7 побед в 7 матчах (с учетом Кубка России), а «Спартак» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 16:5.

2. «Спартак» готовился к московскому дерби в недельном цикле, в то время как «железнодорожники» в среду летали в Сочи на четвертьфинальную встречу Кубка России с одноименным клубом. Выиграли 3:1, но потратили немало сил. Благодаря этой победе «Локо» добавил в свой календарь еще одно дерби в концовке сезона: в полуфинале Кубка России команда Марко Николича встретится с ЦСКА .

3. «Спартак» — самая волевая команда нынешнего розыгрыша РПЛ , «красно-белые» набрали 18 очков и одержали 5 побед в матчах, по ходу которых уступали в счете. Одну из своих 5 волевых побед «Спартак» одержал в матче первого круга с «Локомотивом», когда на ранний гол Мурило ответили Джордан Ларссон и Александр Соболев.

ЦСКА — «Ротор»

1. Ивица Олич начал тренерскую карьеру в ЦСКА с двух волевых побед с одинаковым счетом 2:1. В 24-м туре РПЛ «армейцы» в богатом на пенальти матчи (4 назначено, 3 реализовано) одолели «Тамбов», а в четверг сломили сопротивление тульского «Арсенала» в кубковом матче.

2. «Ротор» — суперудобный противник для ЦСКА . «Красно-синие» выиграли 8 последних встреч у волгоградцев, а беспроигрышная серия насчитывает 15 матчей. Последнее поражение от «Ротора» «армейцы» потерпели 23 года назад: в веселом кубковом матче 1998 года команда Виктора Прокопенко выиграла у команды Павла Садырина со счетом 5:3 в овертайме, а Олег Веретенников оформил хет-трик.